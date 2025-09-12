Esonero dopo il derby e ritorno Mourinho: ha già detto sì

Dopo la deludente avventura in Turchia José Mourinho può fare ritorno: ipotesi clamorosa, il derby sarà già decisivo

Uno degli allenatori più impattanti nella storia del calcio moderno. Quando si parla di José Mourinho non si può non pensare ai suoi successi, al carisma di un tecnico a suo modo unico, semplicemente inimitabile. Nel bene e nel male.

E così ha sorpreso – e non potrebbe essere altrimenti visto lo straordinario palmarés del nativo di Setubal – il suo addio anticipato al Fenerbahce. Un esonero arrivato in seguito al doppio confronto nei preliminari di Champions League contro il Benfica e che ha premiato i portoghesi nella corsa ad un posto Champions. I vertici della società turca hanno così preso una decisione forte ma, evidentemente, necessaria: ad appena un anno dal suo approdo sulla panchina del Fenerbahce Mourinho si è ritrovato esonerato, con il club non soddisfatto da quanto raccolto negli ultimi mesi. Un secondo posto lontano 11 punti dal Galatasaray, qualcosa di molto diverso a differenza delle aspettative raccolte prime della sua firma.

Oggi Mourinho è probabilmente il più illustre dei nomi che gravita nell’elenco degli svincolati e ci si chiede se e quando lo ‘Special One’ tornerà ad allenare. Un addio costoso, l’ennesimo, quello dell’ex allenatore di Roma e Inter che oggi è in cerca di nuova sistemazione. Perché uno come lui ha ancora intenzione di dire tanto al mondo del calcio. Già da un po’ si vocifera di quella che potrebbe essere la sua prossima meta: un’indiscrezione che, nelle ultime ore, può avere un grande significato per Mourinho.

Mourinho vuole tornare: l’annuncio è clamoroso

Mick Brown, ex capo scout di Manchester United e Blackburn, ha lanciato la bomba riguardo alla prossima destinazione di José Mourinho dopo il rumoroso addio al Fenerbahce. In esclusiva ai microfoni di ‘Footballinsider247.com’ ha fatto un’incredibile rivelazione.

Già da fine agosto Mourinho è stato accostato a diverse realtà della Premier League, come il Nottingham Forest, prima che Nuno Espirito Santo fosse rimpiazzato da Ange Postecoglou. Ma ad oggi rimane una grande candidata per la firma del portoghese ed è il West Ham. “Il signor José Mourinho vuole il West Ham. Vuole tornare a Londra, ama vivere in città e ha ancora casa lì. Non credo che Potter sia licenziato in questo momento ma devono essere pronti e avere un possibile candidato per rimpiazzarlo”.

Gli ‘Hammers’ nel weekend che sta per arrivare affronteranno il Tottenham in un derby potenzialmente infuocato. Una sfida che potrebbe anche significare un cambio in panchina per il West Ham, nonostante le parole di Brown. “Se le cose tornassero come ad inizio stagione, potrebbero cercare un manager“, ha detto l’ex capo scout. E Mourinho è , in attesa, alla finestra.