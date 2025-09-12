Chiesa torna a gennaio: si sistemano tutti gli incastri in Serie A

Per l’esterno del Liverpool fuori dalla lista Uefa possono riaprirsi presto le porte dell’Italia con due o tre club in pole

Il mercato estivo si è concluso con qualche colpo sorpresa, diverse operazioni definite all’ultimo minuto ma anche qualche affare sfumato. O calciatori che sembravano dover cambiare maglia quasi certamente e che invece sono rimasti al loro posto. Alcuni acquisti potrebbero però essere solamente rimandati a gennaio, soprattutto per calciatori che viaggiano verso gli ultimi mesi di contratto o ancora che non stanno trovando molto spazio.

Uno dei nomi più appetibili in questa sessione appena trascorsa era sicuramente Federico Chiesa. L’esterno italiano ha vissuto un’annata complicatissima: l’arrivo a Liverpool solamente dopo la preparazione, poi i continui stop fisici e una condizione quasi sempre in ritardo. Le difficoltà sono state parecchie, dovendo ripartire dalla squadra riserve per poi cercare di strappare qualche minuto con la squadra di Slot. Alla fine sono arrivati solo un po’ di spiccioli di campo per quello che fino a prima dell’infortunio era forse il talento più importante della nostra Nazionale. E proprio in quest’ottica recuperarlo sarebbe fondamentale anche per Gattuso.

In estate c’è stata la possibilità di andare via dai Reds e tornare in Italia, gli estimatori di certo non mancavano. Vi abbiamo raccontato però del confronto che diverse settimane c’è stato tra Chiesa e la dirigenza inglese, Slot e non solo. La società lo ha voluto tenere anche per mancanza di alternative in quel ruolo e il giocatore è stato contento perché spera di ritagliarsi il suo spazio in una piazza così prestigiosa. Ma le cose, chiaramente, possono cambiare. E gennaio non è poi così lontano, anzi.

Chiesa e il ritorno in Serie A: ecco dove può giocare

Ciro Caruso, collaboratore della Lian che gestisce Federico Chiesa, ha parlato a ‘Radio Marte’ proprio della possibilità che c’è stata di approdare al Napoli: ”Chiesa era certamente un obiettivo, ma è stato Ramadani in persona ad affrontare la questione con il club azzurro e non so come mai non si sia chiuso l’affare”. L’attaccante italiano, non ancora pronto per rientrare nel giro della Nazionale, è stato però escluso dalla lista Uefa e questo non facilita di certo il suo rilancio.

Atalanta e Napoli sono state le società più interessate a lui e a gennaio possono subentrare diversi cambiamenti, con la possibilità di ravvivare un certo interesse. Soprattutto nel caso in cui la Dea dovesse faticare in questo nuovo ciclo o se Lookman saluterà davvero. Per gli azzurri dipenderà invece dal rendimento dei vari Lang e Neres e degli esterni in generale, che restano comunque un’incognita.

Più complicato il Milan, che non ha le coppe europee e ha preso Nkunku, in grado di giocare dappertutto in attacco. Probabile che in caso di ulteriore investimento i rossoneri vadano più sul centravanti che non è arrivato in estate. Una suggestione che può riprendere quota potrebbe essere la Roma, con Gasperini non contento delle mosse in attacco della proprietà. Voleva un altro giocatore in quel ruolo, Chiesa ha gol nelle gambe ed è una garanzia, tra l’altro ancora abbastanza giovane. Se dovesse andare via Pellegrini – liberando risorse per l’ingaggio – la pista può tornare d’attualità dopo che un anno fa sembrava molto vicino ai giallorossi. Inoltre Roma e Liverpool hanno un ottimo rapporto e un canale già aperto dopo l’arrivo a Trigoria di Tsimikas.