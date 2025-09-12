Caos Scommesse, non è finita: procedimento della Procura Federale

Nuova bomba in Italia relativa al calcioscommesse. Spunta un’altra situazione spinosa: l’annuncio anche dell’avvocato

In questo fine settimana si riaccendono le luci sul calcio giocato anche in Italia, con particolare rifermento alle categorie più elevate del territorio nazionale.

Serie A e B riprendono quindi il loro corso in questo weekend, già a partire da oggi con l’anticipo di cadetteria tra Avellino e Monza che darà il via alle partite della terza giornata. Proprio in Serie B rischia di scoppiare un altro caso molto delicato relativo ad un calciatore in relazione al quale sarebbe stato aperto un procedimento.

Come riportato da ‘TuttoBari’ che cita ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ la Procura federale ha avviato un procedimento nei confronti dell’attaccante del Bari Giuseppe Sibilli. Si tratta di un fascicolo top secret in merito al quale ci sarebbero accertamenti ancora in corso.

La Procura Federale ha avviato un procedimento su Giuseppe Sibilli

Stando a quanto sottolineato dal quotidiano nel mirino ci sarebbero delle scommesse su eventi sportivi, i quali hanno però già visto la non rivelazione di comportamenti penalmente rilevanti.

L’ex Pisa sarebbe stato inoltre già sentito dalla Procura Federale circa tre mesi fa all’assistenza del suo legale.

L’avvocato di Sibilli, Eduardo Chiacchio, interpellato sul caso dalla stessa fonte ha quindi evidenziato: “Esiste nei confronti del calciatore un procedimento dinanzi alla Procura federale, siamo ancora in una fase istruttoria, non posso aggiungere altro dal momento che sia io, sia il mio assistito siamo impossibilitati a fornire notizie, trattandosi di atti secretati”.

La vicenda è quindi ancora tutta da approfondire con il legale del calciatore che non si è evidentemente sbilanciato. Intanto lo stesso Sibilli è impegnato col suo Bari, club nel quale è recentemente tornato e con cui ha già messo a referto tre presenze in questo inizio di stagione, due delle quali in campionato e una in Coppa Italia.