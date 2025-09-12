Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Caos Scommesse, non è finita: procedimento della Procura Federale

Foto dell'autore

Nuova bomba in Italia relativa al calcioscommesse. Spunta un’altra situazione spinosa: l’annuncio anche dell’avvocato 

In questo fine settimana si riaccendono le luci sul calcio giocato anche in Italia, con particolare rifermento alle categorie più elevate del territorio nazionale.

Tribunale martelletto
Caos Scommesse, non è finita: procedimento della Procura Federale (ANSA) – Calciomercato.it

Serie A e B riprendono quindi il loro corso in questo weekend, già a partire da oggi con l’anticipo di cadetteria tra Avellino e Monza che darà il via alle partite della terza giornata. Proprio in Serie B rischia di scoppiare un altro caso molto delicato relativo ad un calciatore in relazione al quale sarebbe stato aperto un procedimento.

Come riportato da ‘TuttoBari’ che cita ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ la Procura federale ha avviato un procedimento nei confronti dell’attaccante del Bari Giuseppe Sibilli. Si tratta di un fascicolo top secret in merito al quale ci sarebbero accertamenti ancora in corso.

La Procura Federale ha avviato un procedimento su Giuseppe Sibilli

Stando a quanto sottolineato dal quotidiano nel mirino ci sarebbero delle scommesse su eventi sportivi, i quali hanno però già visto la non rivelazione di comportamenti penalmente rilevanti.

Figc
La Procura Federale ha avviato un procedimento su Giuseppe Sibilli (LaPresse) – Calciomercato.it

L’ex Pisa sarebbe stato inoltre già sentito dalla Procura Federale circa tre mesi fa all’assistenza del suo legale.

L’avvocato di Sibilli, Eduardo Chiacchio, interpellato sul caso dalla stessa fonte ha quindi evidenziato: “Esiste nei confronti del calciatore un procedimento dinanzi alla Procura federale, siamo ancora in una fase istruttoria, non posso aggiungere altro dal momento che sia io, sia il mio assistito siamo impossibilitati a fornire notizie, trattandosi di atti secretati”.

La vicenda è quindi ancora tutta da approfondire con il legale del calciatore che non si è evidentemente sbilanciato. Intanto lo stesso Sibilli è impegnato col suo Bari, club nel quale è recentemente tornato e con cui ha già messo a referto tre presenze in questo inizio di stagione, due delle quali in campionato e una in Coppa Italia.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie