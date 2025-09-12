Atalanta
Allerta meteo, gara di Serie A a rischio? Ecco come stanno le cose

Permane l’allerta meteo: rischio di dissesti idrogeologici sul territorio. La situazione in vista della prossima gara di campionato

Domani pomeriggio ripartirà la Serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali di questi giorni. La terza giornata di campionato prenderà il via sabato alle 15 con l Cagliari-Parma seguita da Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli che completeranno il quadro.

Allerta meteo
A seguire saranno cinque le partite domenicali mentre Verona-Cremonese e Como-Genoa saranno le ultime partite della giornata e si giocheranno di lunedì.

Particolare attenzione merita proprio la gara della squadra di Fabregas che ha tutta l’intenzione di riprendere la propria marcia dopo il passo falso contro il Bologna prima della sosta. I lariani puntano ad alzare ulteriormente l’asticella come fatto nella partita d’esordio contro la Lazio in cui hanno messo in scena un gioco di alto profilo ed estremamente efficace.

Nico Paz e soci potrebbero però doversi guardare le spalle anche da un altro fattore: una variabile impazzita che spesso nel corso di un’annata di Serie A può causare problemi.

Il riferimento è al meteo, che in diverse circostanze ha mischiato le carte arrecando problemi a diversi club italiani.

Verso Como-Genoa e l’allerta meteo: la situazione

Nello specifico nella provincia di Como l’allerta di Protezione civile n. 2025.95 conferma per il territorio il “codice arancione per rischio idrogeologico e il codice giallo per rischio idraulico”, con possibili allagamenti, il tutto con riferimento alla zona “IM-05 Lario e Prealpi Occidentali”.

Fabregas
Il quadro meteo è dunque molto particolare in questi giorni e il bollettino regionale sottolinea criticità gialla per temporali su più aree della Lombardia, con fenomeni intensi possibili anche sul Comasco.

Allo stesso modo sono previste anche precipitazioni insistenti tra e fascia prealpina nel settore centro-occidentale. Il rischio di dissesti idrogeologici è da tenere sotto osservazione, fermo restando che però la partita tra Como e Genoa si giocherà lunedì sera, motivo per cui l’allerta per la partita è ridotta al minimo.

