Spareggi Mondiali, Italia testa di serie: c’è pure il rischio Germania

Gli Azzurri di Gattuso ottengono due successi contro Estonia e Israele, ma restano secondi. Come funzionano i playoff e le possibili avversarie

Servivano due vittorie e due vittorie sono arrivate. Ma se nella goleada 5-0 rifilata all’Estonia si era vista una bella Italia – almeno nel secondo tempo – nel rocambolesco successo 5-4 contro Israele sono emerse tutte le lacune della Nazionale azzurra. La quale resta al secondo posto del Girone I dietro alla Norvegia, che è a punteggio pieno e allunga nella differenza reti grazie al clamoroso 11-1 imposto alla Moldova.

A ottobre la selezione di Rino Gattuso affronterà di nuovo gli stessi avversari: prima la trasferta di Tallinn contro l’Estonia e poi la sfida di Udine contro Israele. Inutile dire che serviranno altri due larghissimi successi per poter arrivare alla gara decisiva di novembre contro la Norvegia con una chance di prendersi il primo posto che vale la qualificazione diretta ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Usa.

Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie di Gattuso

Le dodici seconde classificate e quattro ripescate dalla Nations League prenderanno parte agli spareggi. Se i pronostici verranno rispettati nelle ultime quattro giornate, queste saranno le fasce ai sorteggi:

Teste di serie : ITALIA, Turchia, Ucraina, Galles

: ITALIA, Turchia, Ucraina, Galles Urna 2 : Serbia, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca

: Serbia, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca Urna 3 : Ungheria, Slovacchia, Scozia, Bosnia

: Ungheria, Slovacchia, Scozia, Bosnia Urna 4: Romania, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Moldavia

Essere tra le teste di serie garantisce la possibilità di giocare in casa contro una Nazionale della quarta fascia, mentre per l’eventuale finale contro la vincente della sfida tra una formazione di seconda e una di terza fascia, sarà il sorteggio a stabilire chi ospiterà l’incontro.

Non si possono affrontare, quindi, altre teste di serie. Se la Germania dovesse finire seconda dietro la Slovacchia, non potrebbe essere un’avversaria dell’Italia. A meno che non finisca addirittura terza, a quel punto verrebbe inserita nell’urna 4 grazie alla Nations League.