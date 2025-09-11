Sorpresa Bremer: addio alla Juventus, decisione presa

Il brasiliano è tornato a guidare la difesa dopo il grave infortunio: il suo contratto scade nel 2029

Bremer è il difensore più forte della Serie A e uno dei migliori d’Europa. Tornato da un grave infortunio, il brasiliano si è immediatamente ripreso una maglia da titolare al centro della difesa. Per Tudor è imprescindibile e intoccabile, come giusto che sia.

E per la Juve? I bianconeri hanno investito per lui oltre 50 milioni di euro, strappandolo alla concorrenza dell’Inter avversaria sabato all’Allianz Stadium. Negli anni a seguire ha respinto le avances provenienti dall’estero, in particolare dalla Premier prima di prolungargli il contratto fino a giugno 2029.

Nel nuovo accordo è stata alzata la cifra della clausola risolutiva, che ora ammonta a una cifra superiore ai 60 milioni. Da quando è alla Juve, Bremer ha:

Disputato 93 partite;

Segnato 8 gol;

Realizzato 2 assist;

Vinto 1 trofeo, la Coppa Italia nel 2023.

Ma Bremer è incedibile? Nel calcio di oggi nessun calciatore realmente lo è alla giusta cifra, che per il brasiliano è di almeno 70 milioni di euro. In ogni caso ai tifosi della Juventus abbiamo proprio fatto questa domanda: “Chi è il vero incedibile della squadra bianconera?”.

Nel sondaggio X, Calciomercato.it ha inserito pure il nome di Yildiz dato vicino al rinnovo (con adeguamento) del suo contratto che attualmente termina nel 2029 proprio come quello del compagno brasiliano.

Il calciatore della Juve che ha preso meno voti è stato Khephren Thuram. Per il figlio e fratello d’arte ultimo posto con appena il 7,7% dei voti. Ha preso poco più del triplo l’opzione “Nessuno dei tre”: cioè né Thuram, né Bremer e Yildiz.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! #Yildiz sempre più vicino al rinnovo con la #Juventus: ma chi è il vero incedibile della squadra bianconera? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 10, 2025

Bremer? No, l’incedibile è Yildiz

Come si evince, il sondaggio X di Calciomercato.it è stato vinto da Yildiz. Per il 38,5% dei nostri followers, nello specifico di quelli che hanno votato, è il turco il giocatore a cui Elkann e soci non dovranno rinunciare nel prossimo futuro. Yildiz ha sconfitto Bremer, secondo col 30,8% e, quindi, sacrificabile sul mercato. O almeno meno incedibile del fantasista classe 2005. Possibile destinazione di Bremer? Attenzione al Liverpool!