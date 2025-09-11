Lookman, niente Inter: firma con la rivale a gennaio

Lookman continua ad infiammare il mercato in vista delle prossime sessioni: l’attaccante dell’Atalanta può firmare con la rivale

La telenovela Lookman è solo rimandata. L’attaccante nigeriano, nonostante il reintegro, rimane in uscita dall’Atalanta e tornerà a far parlare di sé già a partire dalla prossima sessione invernale di calciomercato.

Lookman era stato multato dal club bergamasco per i 15 giorni di assenza ingiustificata per il caso di mercato con l’Inter, ma ad inizio settembre è tornato ad allenarsi agli ordini di Ivan Juric. A sorpresa il Pallone d’Oro africano è stato inserito anche nella lista UEFA per la prima fase della Champions League.

“Lookman con me è stato corretto, mi ha spiegato il suo pensiero. – ha dichiarato Juric – Quella di Lookman è stata una situazione tipica che il mercato sta creando negli ultimi anni. Sono situazioni che penalizzano i tifosi, mentre i giocatori e i club curano i loro interessi. I tifosi ci mettono le emozioni e il cuore e quindi ci rimangono male. La lotta è tra le emozioni e i ragionamenti a mente fredda”. Per Lookman, però, l’avventura all’Atalanta è sempre agli sgoccioli.

Calciomercato Juve, occhi su Lookman per il dopo Vlahovic

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, ora sulle tracce di Lookman sarebbe tornata anche la Juventus. Il club bianconero starebbe infatti pensando all’attaccante in uscita dall’Atalanta per il dopo Vlahovic, nonostante le diverse caratteristiche dei due calciatori.

Un possibile tentativo potrebbe arrivare già a gennaio, con condizioni più vantaggiose rispetto a quelle fissate dall’Atalanta per la cessione all’Inter nell’ultima finestra di mercato. Il club nerazzurro, invece, potrebbe spostare l’attenzione proprio sul possibile colpo a parametro zero dalla Juventus. Occhi puntati anche sull’intreccio Lookman-Vlahovic.