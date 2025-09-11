Juventus-Inter è già iniziata: Vitinho lo manda Ancelotti, arriva a gennaio

Ancora una volta, testa a testa tra i due club che si preparano a sfidarsi su tutti i fronti: il calciatore brasiliano piace a entrambe

Manca poco ormai a uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione calcistica, uno di quei duelli in grado di riservare sempre grandi emozioni e colpi di scena: sabato Juventus-Inter di scena allo Stadium, in un match che può significare già molto per gli equilibri del campionato. Il derby d’Italia pronto ad accendersi, ma non soltanto per la sfida in campo tra le squadre di Tudor e Chivu. Il confronto sta già ripartendo anche sul mercato.

Secondo quanto riportato dall’insider di mercato turco Ekrem Konur, osservatori delle due squadre erano presenti alla partita Bolivia-Brasile, che ha chiuso il girone di qualificazione sudamericano per i verdeoro, per valutare la prestazione di Vitinho, giocatore che è stato fatto esordire in nazionale maggiore, a 26 anni, da Ancelotti. Vitinho ha militato nelle seguenti squadre:

Cruzeiro

Cercle Brugge

Burnley

Botafogo

Giocatore polivalente nel reparto difensivo, può essere schierato come terzino destro, terzino sinistro, esterno a tutta fascia, ma anche come centrale, ruolo in cui è stato mandato in campo da Ancelotti nel match in Bolivia. E’ un profilo che può tornare utile per entrambi i club, alla ricerca di un volto con cui puntellare il reparto arretrato a gennaio.

Juventus e Inter, per Vitinho c’è anche la concorrenza inglese

Juventus e Inter, di sicuro, continueranno a tenerlo d’occhio nelle prossime settimane e potrebbero presto presentare un’offerta al Botafogo. Il suo valore di mercato si aggira tra i 5 e i 10 milioni di euro.

Le due duellanti, però, dovranno sbrigarsi e cercare di non farsi anticipare dalla concorrenza. Infatti, ci sono anche diverse squadre inglesi su di lui, ad aver mandato emissari in Bolivia a osservarlo da vicino.