Inter, la Juve fa paura: “Mercato inesistente e umiliazioni” | ESCLUSIVO

Juventus-Inter primo bivio stagionale per i nerazzurri: le dichiarazioni sul Derby d’Italia ed il momento della squadra di Chivu

Primo bivio stagionale per l’Inter di Cristian Chivu. Dopo la sconfitta casalinga con l’Udinese, con la Juve di Tudor ancora a punteggio pieno, i nerazzurri sono chiamati a fare risultato nel Derby d’Italia dell’Allianz Stadium.

Ne ha parlato a ‘Inter Zone’, sul canale Youtube di Calciomercato.it, Christian Recalcati: “Io considero il mercato dell’Inter inesistente al momento. Sucic ha dimostrato di essere un buon acquisto, per il resto è tutto un punto di domanda, non li conosciamo ancora. L’Inter come undici potrebbe essere più forte della Juventus, ma mentalmente meno forte perché secondo me la Juve ha più fame di questa Inter“.

“Contro la Juventus deve giocare la stessa formazione di Monaco, senza Pavard ma con Bisseck. Sucic non è ancora una certezza, deve entrare in campo l’Inter migliore”, ha proseguito il giornalista sul Derby d’Italia di sabato. E sugli ultimi mesi dei nerazzurri: “Ultimamente siamo pieno di umiliazioni. Siamo partiti dal Triplete, poi Doblete, vincere la Champions League, poi umiliati dal Paris Saint-Germain. 5-0 vuol dire proprio umiliazione”.

Inter, Recalcati: “Tante umiliazioni dal campo al mercato”

Recalcati si è poi soffermato sull’ultima sessione di calciomercato: “Umiliazioni che sono proseguite poi sul mercato. Penso a Calhanoglu: l’offerta del Galatasaray era di 12 milioni di euro più bonus. L’Inter lo ha preso a zero ed a bilancio avrebbe messo +12. È stato Marotta a fare il nome di Calhanoglu dopo lo sfogo di Lautaro Martinez…“.

Tanti i dubbi anche sui nuovi Luis Henrique e Diouf: “Per me Luis Henrique è un altro giocatore di cui ci libereremo solo alla scadenza del contratto. Abbiamo speso 100 milioni di euro per “aggiustare” la panchina. Ma che calciomercato è stato? – ha concluso il giornalista – Diouf non può giocare nell’Inter. Abbiamo speso male tutti i soldi del mercato. Quando hanno detto che arriva Diouf pensavo stessero scherzando”.