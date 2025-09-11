Inter, annuncio UFFICIALE sull’offerta da capogiro per Nico Paz | VIDEO CM.IT

Nico Paz rimane al centro del mercato: emergono nuovi retroscena sul futuro dell’argentino e sulle trattative dell’ultima finestra estiva

Il Como si tiene stretto il suo gioiello, capace di incantare la Serie A nella scorsa stagione e partito fortissimo nel nuovo campionato tra gol e assist.

Nico Paz è uno dei talenti più luminosi che attualmente militano nel calcio italiano e in estate diverse big di Premier League avevano provato l’affondo per strapparlo ai lariani e al Real Madrid, che la prossima estate può riportare l’argentino alla casa madre versando 9 milioni di euro nelle casse della famiglia Hartono.

Se nei mesi scorsi c’è stato il pressing dell’Inter, nell’ultima finestra di mercato è stato soprattutto il Tottenham ad insistere per Nico Paz, presentando un’offerta da capogiro intorno ai 70 milioni tra parte fissa e bonus. Proposta però rimanda al mittente, con il classe 2004 blindato alla corte di Cesc Fabregas.

Como, Ludi sul futuro di Nico Paz: “Non è mai arrivata un’offerta ufficiale”

Nico Paz proseguirà quindi il percorso di maturazione con la maglia del Como, prima di compiere probabilmente il grande salto la prossima estate e tornare al Real Madrid. I lariani però, avendo valorizzato il giocatore, vorrebbero ricalibrare la cifra della recompra tra i 20 e i 25 milioni di euro.

🗣️ #Como – Il Ds #Ludi a margine del Premio Gentleman: “#Fabregas ci entusiasma, è un fuoriclasse. Il nostro progetto è molto ambizioso: Como-Fabregas è un connubio perfetto. #NicoPaz? Non è arrivata nessuna offerta ufficiale, il giocatore è sempre stato dalla nostra parte” 🎥… pic.twitter.com/H4stvMFmcV — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 10, 2025

Intanto il Ds Carlalberto Ludi ha fatto chiarezza sui rumors di mercato in merito a Nico Paz: “Le voci non ci hanno preoccupato, anche perché non è mai arrivata un’offerta ufficiale e firmata. Inoltre, abbiamo sempre avuto il giocatore dalla nostra parte – le parole del dirigente del Como a margine del ‘Premio Gentleman’ e raccolte dal nostro inviato – Stiamo lavorando con Nico Paz per farlo diventare un giocatore capace di fare la differenza in tutto l’arco del campionato“.

Ludi ha poi elogiato il tecnico Fabregas, anche lui nel mirino delle big in estate e dell’Inter in particolare: “Cesc ci entusiasma, è un fuoriclasse. Siamo orgogliosi di averlo con noi e sa che il nostro progetto è molto ambizioso. Como-Fabregas è un connubio perfetto”.