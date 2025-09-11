“Dimissioni”: un altro caso scuote la dirigenza della Juventus | ESCLUSIVO

La dirigenza della Juventus potrebbe cambiare ancora: le dichiarazioni in esclusiva sui bianconeri anche in vista del Derby d’Italia

Archiviata la prima sosta Nazionali della nuova stagione, è già tempo di Juventus-Inter. In casa bianconera, però, si torna a parlare anche di dirigenza.

Gigi Moncalvo, in vista di Juventus-Inter, è intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it. Il giornalista ha parlato anche della situazione interna alla dirigenza bianconera: “Il presidente Ferrero dovrà andarsene, il patteggiamento per la famosa vicenda di John Elkann (relativa all’eredità di famiglia, ndr) lo dovrà portare alle dimissioni. La Juventus tra qualche settimana sarà senza Presidente, no? E chi sarà il nuovo presidente?”.

“Ecco, quindi la Juventus si trova in una situazione in cui se tu vuoi comprare uno, – ha proseguito Moncalvo – Tudor non può neanche dire la sua, e soprattutto neanche Comolli può dire la sua. Perché con chi si va a confrontare? Va a confrontarsi con Ferrero, va a confrontarsi con Scanavino. Che cosa ne sanno Ferrero e Scanavino di tecnica, di calciatori. Chiellini è bravo, ma sta zitto e lo vedete lì. Io non so che ruolo abbia e che deleghe gli abbiano dato. Temo non gliene abbiano date”.

Juventus-Inter, parla Moncalvo: “Ai bianconeri servirebbe uno come Barella”

Chi prenderebbe dall’Inter? Moncalvo non ha dubbi: “Lautaro Martinez? Si parla sempre di gente che la mette dentro, ma soprattutto io prenderei ad occhi chiusi Barella, visto che il problema vero è il centrocampo ormai da anni”.

“Barella io lo comprerei per qualunque cifra – ha concluso Moncalvo nel suo intervento – e io mi meraviglio che una squadra come il Real Madrid, che si è permessa di perdere pagandone le conseguenze in due anni Kroos e Modric, mi meraviglio che il Madrid non lo abbia comprato. La Juventus non può più competere ormai per lui”.