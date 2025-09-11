Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

“Dimissioni”: un altro caso scuote la dirigenza della Juventus | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

La dirigenza della Juventus potrebbe cambiare ancora: le dichiarazioni in esclusiva sui bianconeri anche in vista del Derby d’Italia

Archiviata la prima sosta Nazionali della nuova stagione, è già tempo di Juventus-Inter. In casa bianconera, però, si torna a parlare anche di dirigenza.

Gianluca Ferrero e John Elkann
“Juve, il nuovo corso non funziona”: Comolli già bocciato – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Gigi Moncalvo, in vista di Juventus-Inter, è intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato.it. Il giornalista ha parlato anche della situazione interna alla dirigenza bianconera: “Il presidente Ferrero dovrà andarsene, il patteggiamento per la famosa vicenda di John Elkann (relativa all’eredità di famiglia, ndr) lo dovrà portare alle dimissioni. La Juventus tra qualche settimana sarà senza Presidente, no? E chi sarà il nuovo presidente?”.

“Ecco, quindi la Juventus si trova in una situazione in cui se tu vuoi comprare uno, – ha proseguito Moncalvo – Tudor non può neanche dire la sua, e soprattutto neanche Comolli può dire la sua. Perché con chi si va a confrontare? Va a confrontarsi con Ferrero, va a confrontarsi con Scanavino. Che cosa ne sanno Ferrero e Scanavino di tecnica, di calciatori. Chiellini è bravo, ma sta zitto e lo vedete lì. Io non so che ruolo abbia e che deleghe gli abbiano dato. Temo non gliene abbiano date”.

Juventus-Inter, parla Moncalvo: “Ai bianconeri servirebbe uno come Barella”

Chi prenderebbe dall’Inter? Moncalvo non ha dubbi: “Lautaro Martinez? Si parla sempre di gente che la mette dentro, ma soprattutto io prenderei ad occhi chiusi Barella, visto che il problema vero è il centrocampo ormai da anni”.

Nicolò Barella
Barella in bianconero: l’Inter trema (Foto LaPresse) – Calciomercato.it 

“Barella io lo comprerei per qualunque cifra – ha concluso Moncalvo nel suo intervento – e io mi meraviglio che una squadra come il Real Madrid, che si è permessa di perdere pagandone le conseguenze in due anni Kroos e Modric, mi meraviglio che il Madrid non lo abbia comprato. La Juventus non può più competere ormai per lui”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie