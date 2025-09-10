Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Via dall’Inter a sorpresa: arriva al posto di Pellegrini

Foto dell'autore

Nuova avventura dopo quella nel club milanese, possibile cessione a mercato chiuso: cosa sta succedendo

Il calciomercato tiene sempre banco, anche in momenti come questo, in cui la sessione estiva è da poco scaduta. Anche se altrove, ci sono ancora finestre aperte che possono riservare ultime sorprese. Ma non si può non parlare del futuro di giocatori piuttosto importanti, rimasto in bilico.

Lorenzo Pellegrini
Via dall’Inter a sorpresa: arriva al posto di Pellegrini – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Uno dei nomi più discussi da questo punto di vista è Lorenzo Pellegrini. Il giocatore della Roma, in scadenza di contratto, vede il suo ruolo in bilico nella squadra giallorossa, anche destituito dalla fascia di capitano. Occhio poi al particolare intreccio che coinvolge lui e l’Inter. Tra i nerazzurri, potrebbe verificarsi un addio piuttosto sorprendente.

Inter, Zielinski tentato dal Trabzonspor: assalto al polacco dopo Pellegrini

Dopo un solo anno, potrebbe concludersi l’avventura a Milano di Piotr Zielinski, che lo scorso anno, arrivato dal Napoli a parametro zero, non ha inciso particolarmente. E ora vede la sua posizione ulteriormente in discussione con la crescita di Sucic.

Zielinski
Inter, Zielinski tentato dal Trabzonspor: assalto al polacco dopo Pellegrini – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Secondo quanto viene riportato dal portale turco ‘Politikam’, infatti, sul polacco c’è il forte interessamento del Trabzonspor. Come altri club, la squadra della Super Lig sta cercando di salire di livello, ingaggiando giocatori di fascia elevata. Il Trabzonspor ci aveva provato per Pellegrini, che però ha respinto le proposte al mittente. Ora, starebbe cercando di convincere Zielinski e il nerazzurro sarebbe tentato dall’idea di accettare. Vedremo cosa accadrà a breve – il mercato in Turchia chiude tra due giorni – e se l’affare potrà andare in porto.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie