Via dall’Inter a sorpresa: arriva al posto di Pellegrini

Nuova avventura dopo quella nel club milanese, possibile cessione a mercato chiuso: cosa sta succedendo

Il calciomercato tiene sempre banco, anche in momenti come questo, in cui la sessione estiva è da poco scaduta. Anche se altrove, ci sono ancora finestre aperte che possono riservare ultime sorprese. Ma non si può non parlare del futuro di giocatori piuttosto importanti, rimasto in bilico.

Uno dei nomi più discussi da questo punto di vista è Lorenzo Pellegrini. Il giocatore della Roma, in scadenza di contratto, vede il suo ruolo in bilico nella squadra giallorossa, anche destituito dalla fascia di capitano. Occhio poi al particolare intreccio che coinvolge lui e l’Inter. Tra i nerazzurri, potrebbe verificarsi un addio piuttosto sorprendente.

Inter, Zielinski tentato dal Trabzonspor: assalto al polacco dopo Pellegrini

Dopo un solo anno, potrebbe concludersi l’avventura a Milano di Piotr Zielinski, che lo scorso anno, arrivato dal Napoli a parametro zero, non ha inciso particolarmente. E ora vede la sua posizione ulteriormente in discussione con la crescita di Sucic.

Secondo quanto viene riportato dal portale turco ‘Politikam’, infatti, sul polacco c’è il forte interessamento del Trabzonspor. Come altri club, la squadra della Super Lig sta cercando di salire di livello, ingaggiando giocatori di fascia elevata. Il Trabzonspor ci aveva provato per Pellegrini, che però ha respinto le proposte al mittente. Ora, starebbe cercando di convincere Zielinski e il nerazzurro sarebbe tentato dall’idea di accettare. Vedremo cosa accadrà a breve – il mercato in Turchia chiude tra due giorni – e se l’affare potrà andare in porto.