Una bomba scuote il Milan: Cardinale vende, nuovo presidente nel 2026

Da Red Bird a un altro proprietario, il Diavolo cambia pelle: le ultime notizie mandano in fibrillazione l’ambiente rossonero

Le novità in casa Milan non finiscono con quelle cui abbiamo assistito già nel corso dell’estate. Nuovo ciclo tecnico con Tare direttore sportivo e Allegri in panchina, per rilanciare la competitività del club rossonero dopo una scorsa stagione estremamente deludente, ma non soltanto. Ci sono novità in vista, e grosse anche, pure per quanto riguarda il fronte dirigenziale.

Alle voci sul ritorno di Galliani al Milan, si aggiungono anche quelle relative a un cambio nella proprietà. E’ da tempo del resto che la dirigenza rossonera sta cercando nuovi investitori. E adesso, si starebbe entrando in una fase particolarmente calda, relativamente a questo tema. Gerry Cardinale sarebbe al lavoro per cedere la maggioranza del Milan.

Milan, Cardinale lavora alla cessione: le indiscrezioni di Pellegatti sui proprietari dei New York Yankees

Indiscrezioni che arrivano da New York e che troverebbero conferma nei dettagli forniti dal giornalista Carlo Pellegatti, da sempre molto vicino alle vicende del Diavolo.

Sul suo canale Youtube, Pellegatti spiega come Cardinale sia alla ricerca di una soluzione ottimale per il futuro del Milan. Si parla della formazione di una NewCo, dal valore complessivo di sette miliardi di dollari, con il Milan che entrerebbe come asset in aggiunta al gruppo dei New York Yankees, detenuti dalla famiglia Steinbrenner. Sarebbero loro a diventare i nuovi proprietari del club rossonero, il prossimo anno o nei prossimi anni, con Cardinale che rimarrebbe comunque con un ruolo nella dirigenza. Da capire come verrebbero divise esattamente le azioni e in quale modo verrebbe liquidata la posizione del fondo Elliott, che intende uscire definitivamente di scena.