Serie A, gli arbitri della terza giornata: Juventus-Inter a Colombo

Sabato pomeriggio il derby d’Italia a Torino, in serata l’altro big mitch tra Fiorentina e Napoli sarà diretto da Zufferli

Sono stati designati gli arbitri della terza giornata del campionato di Serie A. Si parte sabato con il primo anticipo che mette di fronte Cagliari e Parma, match affidato a Fourneau. Poi l’attesissimo derby d’Italia tra Juve e Inter che sarà diretto da Colombo, mentre in serata l’altra super sfida tra Fiorentina e Napoli per la quale è stato scelto Zufferli.

Arbitri terza giornata Serie A: Colombo per Juve-Inter
L'arbitro Colombo designato per Juve Inter

Domenica spiccano le gare casalinghe di Roma e Milan, rispettivamente all’ora di pranzo e la sera contro Torino e Bologna, che saranno dirette nell’ordine da Ayroldi e Marcenaro. Il programma si chiude lunedì con due posticipi tra cui quello tra Como e Genoa per il quale il designatore Rocchi ha scelto Piccinini. Ecco tutti gli accoppiamenti:

CAGLIARI – PARMA Sabato 13/09 h.15.00
FOURNEAU
GARZELLI – MINIUTTI
IV: TURRINI
VAR: CHIFFI
AVAR: DOVERI

JUVENTUS – INTER Sabato 13/09 h. 18.00
COLOMBO
PERETTI – PERROTTI
IV: BONACINA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABISSO

FIORENTINA – NAPOLI Sabato 13/09 h. 20.45
ZUFFERLI
BINDONI – TEGONI
IV: COLLU
VAR: AURELIANO
AVAR: MERAVIGLIA

ROMA – TORINO h. 12.30
AYROLDI
DI GIACINTO – CORTESE
IV: PERENZONI
VAR: DI BELLO
AVAR: AURELIANO

ATALANTA – LECCE h. 15.00
MANGANIELLO
CECCONI – ROSSI M.
IV: ZANOTTI
VAR: MARINI
AVAR: CHIFFI

PISA – UDINESE h. 15.00
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO

SASSUOLO – LAZIO h. 18.00
TREMOLADA
FONTEMURATO – CAVALLINA
IV: MARINELLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PAIRETTO

MILAN – BOLOGNA h. 20.45
MARCENARO
BERTI – CECCON
IV: RAPUANO
VAR: FABBRI
AVAR: PATERNA

VERONA – CREMONESE Lunedì 15/09 h. 18.30
ARENA
ROSSI L. – BERCIGLI
IV: CREZZINI
VAR: PATERNA
AVAR: GIUA

COMO – GENOA Lunedì 15/09 h. 20.45
PICCININI
DI MONTE – REGATTIERI
IV: MASSIMI
VAR: GARIGLIO
AVAR: SERRA

