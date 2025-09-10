Atalanta
Napoli, scout in Germania: nel mirino c’è Damar | ESCLUSIVO

Gli osservatori del club partenopeo hanno visionato il centrocampista dell’Hoffenheim nella sfida delle Nazionali Under 21 contro la Lettonia

Il Napoli è stata quasi universalmente riconosciuta come la regina del mercato estivo. Tra i tanti colpi messi a segno dal presidente De Laurentiis, spicca quello a costo zero di Kevin De Bruyne, sbarcato all’ombra del Vesuvio per dare qualità e soprattutto esperienza alla squadra di Conte in vista della Champions League.

I campioni d’Italia non guardano soltanto al presente, ma anche al futuro, visto il che il 34enne centrocampista belga non avrà ancora molte stagione di fronte a sé. In tale ottica il direttore sportivo azzurro Manna è già al lavoro per rinforzare il reparto mediano e tra i nomi sul suo taccuino figura anche quello di Muhammed Damar.

Calciomercato Napoli, scout in Germania per Damar
Muhammed Damar, obiettivo di mercato del Napoli (foto Ansa) – Calciomercato.it

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, gli scout del club campano ieri erano presenti all’Ostseestadion’ di Rostock per vedere in azione il centrocampista tedesco di origini turche classe 2004. Per lui un gol e due assist nel 5-0 che la Germania Under 21 ha rifilato ai pari età della Lettonia. Sugli spalti anche emissari del Benfica.

Tornato all’Hoffenheim dopo il prestito della scorsa stagione all’Elversberg, Damar è considerato un dei migliori talenti tedeschi della sua generazione per tecnica e forza fisica, ma soprattutto per la duttilità tattica. Si destreggia bene sia come esterno sinistro che da trequartista e da mediano davanti alla difesa. È probabile che in estate si scateni un’asta a livello europeo per provare ad accaparrarselo.

