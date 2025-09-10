Ko in Nazionale, problema muscolare: salta la prossima di Serie A

Infortunio con la maglia della Nazionale: costretto a dare forfait per la ripresa del campionato

Un rientro dalla nazionale negativo, non solo per i risultati ottenuti, ma anche per un infortunio agli adduttori della coscia destra.

La sconfitta rimediata contro la Libia ha allontanato ancor più per l’Angola le possibilità di qualificazione ai Mondiali 2026. La vittoria ottenuta il turno seguente contro le Mauritius tiene ancora vive le speranze, ma solo una serie di miracoli sportivi possono portare le ‘Antilopi nere’ a giocare i playoff vista anche l’impossibilità di conquistare il primo posto nel girone. E dall’Angola è tornato malconcio anche Zito Luvumbo: l’attaccante del Cagliari ha infatti rimediato un infortunio con la propria nazionale, come dichiarato ufficialmente dalla società rossoblù.

Cagliari, infortunio per Luvumbo: comunicato UFFICIALE

Il Cagliari sta preparando il rientro in campo e la sfida interna contro il Parma e le possibilità che Luvumbo possa essere a disposizione di Fabio Pisacane sono praticamente prossime allo zero. Il club rossoblù ha diramato un comunicato ufficiale in merito a quello che è stato l’allenamento odierno, soffermandosi anche sulle condizioni fisiche dell’angolano.

Questo il comunicato:

“La squadra si è allenata al CRAI Sport Center di Assemini in vista della gara contro il Parma, in programma sabato 13 settembre (ore 15) all’Unipol Domus. La seduta è cominciata con dei lavori di attivazione. Spazio poi a dei giochi di posizione, per chiudere rossoblù impegnati in una partita giocata a metà campo.

Personalizzato per Gabriele Zappa, che lavora per smaltire una contusione alla coscia sinistra.

Sono rientrati dagli impegni con le nazionali Riyad Idrissi e Marco Palestra, che hanno svolto oggi un lavoro defaticante, e Zito Luvumbo: l’attaccante, a seguito di un infortunio riportato con l’Angola, nella giornata odierna ha svolto degli accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado degli adduttori della coscia destra. Domani, giovedì 11, nuovo allenamento fissato al mattino”.

Quasi impossibile quindi che l’attaccante possa essere a disposizione per la gara interna contro il Parma, che tra l’altro inaugurerà la terza giornata del campionato di Serie A sabato alle 15. Lo stop per il giocatore potrebbe essere infatti di un paio di settimane. A rischio c’è pure il match di venerdì 19 contro il Lecce.