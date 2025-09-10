Inter, addio Calhanoglu ancora possibile: cambiano i costi della cessione

Il turco ha vissuto un’estate molto particolare per questioni di mercato, alla fine è rimasto ma per la cessione resta ancora tutto aperto

Andata quasi completamente in archivio la prima finestra per le nazionali di questa stagione, la Serie A non vede l’ora di tuffarsi nella terza giornata che offre come piatto forte, anzi fortissimo, lo scontro tra Juventus e Inter. Le due formazioni sono separate da 3 punti, causa dello scivolone interno da cui sono reduci i nerazzurri di Chivu contro l’Udinese. Buoni segnali invece sono arrivati dai bianconeri che hanno vinto con Parma e Genoa senza subire gol.

Il derby d’Italia tra l’altro apre ufficialmente anche l’avvicinamento all’esordio in Champions League per entrambe le squadre che dovranno partire al massimo per non rischiare. In questo nuovo format ogni punto e anche ogni gol può essere fondamentale e potrà influenzare introiti e mosse di mercato specifiche nei prossimi mesi. Sicuramente nel match dell’Allianz Stadium sarà importante la sfida a centrocampo con due calciatori che si conoscono molto bene come Barella e Locatelli, lunedì compagno di reparto in Nazionale.

Una partita un po’ opaca per entrambi, che dovrebbero partire titolari sabato. Accanto a loro rispettivamente Calhanoglu e Thuram. Ci si aspetta molto soprattutto dal turco dopo un’annata non buona anche dal punto di vista della condizione fisica e dopo un’estate travagliata sul mercato. Che però potrebbe trascinarsi anche oltre, a gennaio.

Il Galatasaray non vuole arrendersi: a gennaio ci riprova con l’aiuto di Calhanoglu

In Turchia infatti continuano a parlare in maniera prepotente del futuro di Hakan Calhanoglu, che ha un contratto in scadenza nel 2027. Sembrava molto vicino al ritorno in patria, ma la richiesta dell’Inter al Galatasaray per il cartellino ha fatto saltare tutto. Il tecnico Okan Buruk ha rivelato: “Lo volevamo davvero. Abbiamo fatto un altro tentativo la scorsa settimana, avremmo dovuto spendere 40-45 milioni. Anche Hakan ha fatto dei sacrifici, ma l’affare non è andato in porto perchè l’Inter non l’ha voluto vendere”.

Insomma, la volontà – almeno a sentire il Gala – c’era anche da parte del giocatore. Secondo ‘Sabah’, un altro assalto dei giallorossi di Istanbul sarebbe in programma nel mercato di gennaio, quando sarà rimasto al giocatore un anno e mezzo di contratto. Ed è a inizio 2026 che anche lo stesso Calhanoglu potrebbe tornare a spingere provando a far scendere il prezzo del suo cartellino, confermando anche i suoi sacrifici economici a livello di ingaggio. Il Galatasaray spera di strapparlo all’Inter per una cifra non lontana dai 10 milioni, contando anche e soprattutto sulla sponda del classe ’94.