Infortunio in Nazionale, out per il derby

Il giocatore costretto a dare forfait contro i grandi rivali a causa di un problema al ginocchio rimediato nella pausa

Conclusa la pausa delle Nazionali, è ora tempo di ripresa dei campionati. I giocatori sono sulla via del rientro per quello che è il ritorno tra le fila del proprio club: adesso il focus si sposta sul campionato e i big match in programma già dalla prossima giornata.

La Serie A presenta infatti delle grandi sfide. Dal Napoli impegnato sul campo della Fiorentina, al Milan che ospita il Bologna, anche se il clou è certamente il derby d’Italia tra Juventus e Inter in programma sabato alle 18. Anche la Premier League però ha in programma un derby speciale: al City of Manchester va in scena Manchester City-Manchester United. Di fronte due squadre che non stanno vivendo un momento particolarmente brillante. Gli uomini di Guardiola sono reduci da due sconfitte consecutive, mentre quelli di Amorim hanno trovato la prima vittoria in campionato solo nell’ultimo turno con grande sofferenza.

Guardiola perde Marmoush per il derby

Ecco perché la sfida si preannuncia da non perdere. C’è però una novità tutt’altro che positiva, dovuta proprio agli impegni con le nazionali.

Omar Marmoush infatti non sarà della partita. L’attaccante egiziano, impegnato con la sua nazionale nelle qualificazioni ai prossimi mondiali, ha rimediato un infortunio al ginocchio che gli impedirà di scendere in campo domenica. Marmoush è andato a segno (su rigore) nella vittoria contro l’Etiopia nel corso del primo dei due match in programma. Nell’altro i ‘faraoni’ hanno pareggiato 0-0 contro il Burkina Faso conservando un prezioso vantaggio.

Se da un lato quindi il giocatore può essere felice perché ai ‘faraoni’ manca ormai solo un punto per la matematica qualificazione, dall’altro c’è delusione per uno stop forzato che arriva proprio contro i grandi rivali. L’attaccante ha in programma nuovi accertamenti e poi inizierà la sua riabilitazione.