Il nuovo colpo Inter è già bocciato: “E’ una disgrazia”

Un possibile futuro acquisto dei vice campioni d’Italia e d’Europa sotto accusa: cosa sta succedendo

Il calciomercato estivo dell’Inter ha vissuto di luci e ombre, alcuni arrivi interessanti ma senza acuti particolari e anzi con le perplessità derivate da più acquisti di un certo spessore che non si sono concretizzati. E’ questo uno dei motivi per cui si guarda già al futuro.

Se nel corso di questa estate la rivoluzione nerazzurra è stata appena accennata, la sensazione è che il prossimo anno non sarà più rimandata. Si ragiona già sui possibili affari di domani e in questo senso c’è da fare attenzione alle mosse di Marotta, da sempre specializzato nei colpi a parametro zero.

Numerosi i calciatori di livello che potrebbero essere acquistati senza pagare costi di cartellino la prossima estate e di certo qualcuno di questi è nei pensieri del presidente nerazzurro. Ma uno dei nomi emersi nelle ultime ore non trova il consenso del pubblico interista.

Inter, idea Upamecano ma i tifosi non sono convinti: pareri negativi sui social

Circolano, rilanciate da diversi colleghi e testate, notizie sull’interessamento dell’Inter per Dayot Upamecano. Il difensore francese del Bayern Monaco è in scadenza di contratto a giugno, anche se il club tedesco proverà a ottenere il rinnovo.

Eppure, si tratta di una candidatura che non convince particolarmente i supporters dell’Inter. Sui social, non sono pochi coloro che hanno già preventivamente ‘bocciato’ l’eventuale arrivo del francese ad Appiano Gentile il prossimo anno. Ecco alcuni post apparsi su ‘X’:

Ma solo a me fa cagare sto Upamecano? — DalmoAndre (@Laraza_Laraza) September 10, 2025

Mmmmh, upamecano non mi convince a pieno, e andrebbe usato più braccetto che da centrale. Quello su cui devi fare follie l’anno prossimo è konate, sempre che sia possibile dato che si vocifera sia nelle grazie del real — Matti er matto (@mattiermatto_) September 10, 2025

Upamecano è una disgrazia, speriamo non venga — Il Cacciatore (@Ma22647Marco) September 10, 2025

ci manca solo la difesa con Bisseck e Upamecano insieme per bestemmiare tutto il rosario. — Zelgadis (@Zelgadis265) September 10, 2025

Altri, dunque, sarebbero i profili da seguire, per il reparto arretrato, per uno svecchiamento e per innalzare il livello, almeno secondo parte degli appassionati.