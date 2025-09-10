Il Barcellona vuole Yildiz: la Juventus fissa il prezzo per la cessione

Il futuro di Kenan Yildiz potrebbe presto essere lontano dalla Torino bianconera: spunta la cifra che accontenterebbe la Juventus

Dopo la doppia vittoria contro Parma e Genoa, la Juventus è ora chiamata ad affrontare il primo grande ostacolo della nuova stagione. Una manciata di giorni e all’Allianz Stadium andrà in scena il Derby d’Italia, con l’Inter di Chivu ospite dei bianconeri e desiderosa di rialzarsi dopo il tonfo con l’Udinese.

Nonostante la sessione estiva di calciomercato abbia chiuso ufficialmente i battenti oltre una settimana fa, si continua a lavorare per gennaio, alla ricerca di nuovi colpi che possano rimpolpare alcune zone del campo evidentemente rimaste sguarnite. Per Tudor potrebbe trattarsi, in primis, del centrocampo visto che le alternative a Thuram e Locatelli in questo momento mancano. Koopmeiners resta un’incognita, così come bisognerà ricercare un degno vice Cambiaso: il laterale azzurro, causa squalifica, non giocherà contro l’Inter.

Chi invece è praticamente certo di un posto da titolare, vista la sua importanza nello scacchiere del tecnico croato, è Kenan Yildiz. Il fantasista turco ha rinnovato il suo contratto con la società torinese un anno fa, diventando uno dei cardini insostituibili di questa Juve. Oggi le sue giocate sono chiaramente apprezzate in tutta Europa e nel recente passato qualche forte interessamento per il numero 10 bianconero c’è già stato. Discorsi chiusi, almeno per il momento. Perché dalla Spagna arriva una rivelazione che può davvero spaventare i tifosi della Juventus.

Yildiz, dalla Spagna certi: “Lo vuole il presidente”

Due assist in altrettante presenze in campionato. Yildiz lo zampino nei successi contro Parma e Genoa ce lo ha già messo: ora serve il gol, magari già contro l’Inter. Nel frattempo il portale iberico ‘Fichajes.net’ riporta un interesse solido da parte del Barcellona per il classe 2005.

Secondo quanto riportato il presidente Laporta sarebbe rimasto impressionato dal talento dell’attaccante bianconero, al punto di metterlo in cima alla lista della spesa dei catalani per il prossimo futuro. Un interesse concreto, con Yildiz ritenuto una scommessa vincente da Laporta e che avrebbe già l’approvazione di Hansi Flick per il suo sbarco in maglia blaugrana nel 2026. E la Juve? La posizione della dirigenza bianconera è chiara, perentoria. E non cambierà. I bianconeri credono tanto nel ragazzo al punto da essere pronti a richiedere non meno di 80 milioni di euro per il cartellino del ventenne, ex Bayern Monaco.

Una scelta già definita: se dovesse arrivare una proposta di quella portata allora la Juventus potrebbe seriamente cominciare a valutare la cessione di Yildiz. Il Barcellona, d’altro canto, non vive un momento florido dal punto di vista economico e appare complicatissimo pensare ad un esborso del genere, almeno in tempi relativamente brevi. Yildiz al momento è concentrato sul suo percorso in maglia bianconera anche se la possibilità di vivere una nuova avventura in un club di altissimo rango come il Barcellona potrebbe farlo vacillare: staremo a vedere.