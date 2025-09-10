Due club di Serie A per Mourinho: uno è l’Inter

Lo Special One è stato esonerato pochi giorni fa dal Fenerbahce ed è già a caccia della prossima panchina: almeno due suggestioni per un clamoroso ritorno in Italia

Oltre a essere uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, Jose Mourinho è di sicuro anche uno dei quelli più controversi in assoluto. E nel corso della sua carriera lo Special One è stato sempre più discusso, ancora di più negli ultimi anni in cui i risultati non sempre lo hanno sostenuto e le sue avventure si sono chiuse spesso in maniera brusca. È successo tra United e Tottenham, alla Roma l’esonero a gennaio nonostante una Conference portata in bacheca e una finale di Europa League. E ora anche col Fenerbahce.

Quella 2024/25, la sua prima in Turchia, è stata una stagione decisamente movimentata e non solo per quanto accaduto in campo. Una vera e propria battaglia con la federazione turca nei confronti del Galatasaray è stata ingaggiata da Jose Mourinho, spesso e volentieri anche in ambito Uefa. T

anto da dichiarare di voler allenare qualsiasi squadra inglese a condizione che non giochi in competizioni europee. Dopo il secondo posto dello scorso anno, l’Europa League bruscamente interrotta coi Rangers ai rigori e la coppa nazionale avara di soddisfazioni, è bastato poco al presidente per esonerarlo.

Lo stesso Ali Koc lo ha spiegato: non una questione di rapporti, non di eliminazione al playoff di Champions contro una squadra molto forte come il Benfica, ma per il modo in cui questa è arrivata. “Così è inaccettabile, noi dobbiamo giocare per dominare anche in Europa e non in maniera così difensiva”, la motivazione.

Insomma, Mourinho è stato silurato per il suo calcio non bello e una mentalità difensivista. E ora? Mentre il suo posto verrà preso da Domenico Tedesco, ci si interroga sul futuro di Mou. E addirittura si sarebbe aperta una pista italiana.

Chivu e Juric sotto osservazione: Mourinho che suggestione

In Serie A c’è stata una bella rivoluzione in estate per quanto riguarda gli allenatori. Due su tutti sono sotto osservazione e hanno suscitato i dubbi maggiori: Cristian Chivu all’Inter e Ivan Juric all’Atalanta. Secondo ‘Agipronews’, infatti, tra le ipotesi in caso di esonero entro Natale di questi due allenatori, su ‘Goldbet’ e ‘Better’ l’arrivo di Mourinho su una delle due panchine nerazzurre è quotato 25. Comunque tanto.

Molto meno però del 50 in lavagna per un clamoroso ritorno alla Roma. Sfumata la pista Nottingham Forest, che per sostituire Espirito Santo ha già ingaggiato Postecoglu, l’Arabia Saudita diventa al momento la strada più plausibile per il portoghese. Subito dopo c’è la suggestiva ipotesi che porta alla nazionale del suo paese, un binomio che già durante l’avventura giallorossa poteva concretizzarsi.

Per Mou è sempre stato un sogno e un obiettivo dichiarato. A seguire, a 12 c’è un eventuale arrivo al Newcastle, a 20 invece altre inglesi come Everton e Manchester United, insieme a un’altra possibilità esotica come la Mls.