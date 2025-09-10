Champions League, le italiane subito fuori: ennesimo flop

Le quattro squadre nostrane nella principale competizione europea per club destinate a non fare strada: gli indizi

In arrivo il primo vero tour de force della stagione calcistica, con la ripresa del campionato e subito dopo la partenza della Champions League. Un appuntamento, questo, che fa già battere il cuore degli appassionati, che non vedono l’ora di vivere match al cardiopalma.

Fin dall’inizio, sfide molto intriganti, che riguarderanno anche le squadre italiane. Ecco come esordiranno le nostre quattro rappresentanti, in una tre giorni ad alta tensione:

Juventus-Borussia Dortmund , martedì 16 settembre alle 21

, martedì 16 settembre alle 21 Psg-Atalanta , mercoledì 17 settembre alle 21

, mercoledì 17 settembre alle 21 Ajax-Inter , mercoledì 17 settembre alle 21

, mercoledì 17 settembre alle 21 Manchester City-Napoli, giovedì 18 settembre alle 21

Per tutte, la necessità di provare a partire subito bene lungo il percorso della fase campionato e cercare il miglior piazzamento per avanzare nel torneo, magari anche senza passare dagli spareggi di febbraio ma conquistando subito la fase a eliminazione diretta, entrando tra le prime otto. Tuttavia, alle possibilità delle italiane sembra non venire dato molto credito.

Champions League, statistiche Opta: Inter e Napoli fuori agli ottavi di finale

I dati Opta sui pronostici per l’edizione della Champions che sta per iniziare lasciano poche speranze. Per probabilità di vittoria, nessun club proveniente dalla Serie A entra nemmeno nelle prime otto.

Liverpool e Arsenal hanno le maggiori probabilità di vincere, alla fine, rispettivamente con il 20,4% e con il 16%. ‘Solo’ terzo il Psg campione in carica, con il 12,1%.

E le italiane? L’Inter, fresca finalista, si piazza al nono posto di questa speciale classifica, con il 3% di probabilità di trionfo. Per il Napoli campione d’Italia appena l’1,4% di probabilità (dodicesima posizione). Ancora minori le chances di Juventus e Atalanta, diciannovesima e ventesima, con lo 0,6%.