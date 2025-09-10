Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Champions League, le italiane subito fuori: ennesimo flop

Foto dell'autore

Le quattro squadre nostrane nella principale competizione europea per club destinate a non fare strada: gli indizi

In arrivo il primo vero tour de force della stagione calcistica, con la ripresa del campionato e subito dopo la partenza della Champions League. Un appuntamento, questo, che fa già battere il cuore degli appassionati, che non vedono l’ora di vivere match al cardiopalma.

Champions League
Champions League, le italiane subito fuori: ennesimo flop – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Fin dall’inizio, sfide molto intriganti, che riguarderanno anche le squadre italiane. Ecco come esordiranno le nostre quattro rappresentanti, in una tre giorni ad alta tensione:

  • Juventus-Borussia Dortmund, martedì 16 settembre alle 21
  • Psg-Atalanta, mercoledì 17 settembre alle 21
  • Ajax-Inter, mercoledì 17 settembre alle 21
  • Manchester City-Napoli, giovedì 18 settembre alle 21

Per tutte, la necessità di provare a partire subito bene lungo il percorso della fase campionato e cercare il miglior piazzamento per avanzare nel torneo, magari anche senza passare dagli spareggi di febbraio ma conquistando subito la fase a eliminazione diretta, entrando tra le prime otto. Tuttavia, alle possibilità delle italiane sembra non venire dato molto credito.

Champions League, statistiche Opta: Inter e Napoli fuori agli ottavi di finale

I dati Opta sui pronostici per l’edizione della Champions che sta per iniziare lasciano poche speranze. Per probabilità di vittoria, nessun club proveniente dalla Serie A entra nemmeno nelle prime otto.

Cristian Chivu
Champions League, statistiche Opta: Inter e Napoli fuori agli ottavi di finale – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Liverpool e Arsenal hanno le maggiori probabilità di vincere, alla fine, rispettivamente con il 20,4% e con il 16%. ‘Solo’ terzo il Psg campione in carica, con il 12,1%.

E le italiane? L’Inter, fresca finalista, si piazza al nono posto di questa speciale classifica, con il 3% di probabilità di trionfo. Per il Napoli campione d’Italia appena l’1,4% di probabilità (dodicesima posizione). Ancora minori le chances di Juventus e Atalanta, diciannovesima e ventesima, con lo 0,6%.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie