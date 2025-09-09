Zidane torna in panchina: manca solo l’annuncio ufficiale

Anni dopo la fine dell’avventura al Real Madrid, il tecnico torna alla carica: la rivelazione che non lascia dubbi

Una parabola di carriera decisamente particolare, quella di Zinedine Zidane, che ha al suo attivo da allenatore poche stagioni, anche se costellate di successi. Come il tris di vittorie consecutive in Champions League, che lo ha proiettato nella storia delle panchine. Anche se non allena ormai dal 2021.

Dopo i due cicli vissuti al Real, è rimasto lontano dai campi, in attesa di una proposta che fosse per lui abbastanza intrigante. Sondato più volte, il suo profilo, ma senza che arrivasse la decisione di rimettersi in gioco. Tante le suggestioni che lo hanno riguardato, soprattutto da parte dei tifosi della Juventus che lo vorrebbero prima o poi a Torino.

Il suo futuro sta per prendere una nuova piega, dopo la lunga attesa pare che i tempi siano maturi per una sua nuova avventura professionale. La svolta sta maturando sotto traccia, ma sembra tutto pronto.

Zidane sulla panchina della Francia, decisione quasi presa: i giocatori lo vogliono per il dopo Deschamps

Potrebbe essere la volta buona, finalmente, di vederlo all’opera sulla panchina della nazionale francese. Ipotesi avanzata più volte in passato, ma finora Deschamps è rimasto sempre al suo posto.

Ora, l’altro ex bianconero appare pronto a cedere il passo, comunque vada tra qualche mese. Deschamps lascerà dopo il Mondiale 2026, pronto a prendere il suo posto proprio Zizou che, come rivelato da ‘L’Equipe’, intende farsi trovare pronto. Sta seguendo con attenzione tutto il panorama calcistico francese, d’altro canto ci sono tanti giocatori della nazionale che non vedono l’ora di lavorare con lui. Dopo aver reso grandi i transalpini da giocatore, intende fare lo stesso anche da tecnico e ha le potenzialità per riuscirci.