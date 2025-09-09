UFFICIALE, squalifica shock: salta sette turni di campionato

Maxi squalifica ufficiale, pugno duro del Giudice Sportivo: la decisione dopo l’ultimo turno di campionato

Sono arrivate le sanzioni ufficiali del Giudice Sportivo dopo le ultime partite disputate nel weekend. C’è anche una maxi squalifica pesantissima.

Francesco Tomei, allenatore dell’Ascoli, è stato squalifica per le prossime sette giornate del campionato di Serie C. Il tecnico dei marchigiani, che hanno pareggiato 0-0 contro la Juventus Next Gen, ha lanciato una bottiglietta contro l’arbitro nel corso del match valido per la terza giornata del girone B di Lega Pro.

Nel dispositivo ufficiale del Giudice Sportivo si leggono le seguenti motivazioni: “per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto lanciava con violenza, ad una distanza di circa venti metri, una bottiglietta semipiena d’acqua al suo indirizzo, colpendolo ad un piede senza provocargli conseguenze, per contestarne l’operato”.

Inoltre, la maxi squalifica nei confronti di Tomei è arrivata “per avere, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a seguito del provvedimento di espulsione, mentre abbandonava il terreno di gioco, protestava platealmente gesticolando e proferendo ripetutamente una frase irriguardosa nei suoi confronti”.

Ascoli-Juventus Next Gen, maxi squalifica per Mister Tomei

L’ex vice allenatore di Eusebio Di Francesco non sarà in panchina alla guida del suo Ascoli nelle prossime sette partite di campionato. Tomei rientrerà così per l’attesissimo derby in casa Ascoli contro la Sambenedettese, fissato per fine ottobre.

Una decisione, quella presa dal Giudice Sportivo, dopo aver “ritenuto la continuazione, valutato le modalità complessive della condotta, considerato la pericolosità e l’esecrabilità del lancio effettuato e tenuto conto della sanzione prevista dall’art. 36, comma 1, lett. B, che disciplina una condotta analoga a quella perpetrata (r. Arbitrale, r. IV Ufficiale)”. La maxi stangata in Serie C è ora ufficiale.