Norvegia senza pietà, Moldavia ko 11-1: zero chance per l’Italia

Manita di Haaland nel trionfo casalingo degli scandinavi: +21 di differenza reti

La Norvegia non ha alcuna pietà della Moldavia. All’Ullevaal Stadion di Oslo, Haaland e compagni disintegrano la Nazionale di Clescenco, fanalino di coda del girone I.

11 a 1 il risultato della partita, con il bomber del Manchester City autore di ben cinque reti. Poker invece di Aasgaard dei Glasgow Rangers.

Manita di Haaland in Norvegia-Moldavia
Norvegia senza pietà, Moldavia ko 11-1: zero chance per l'Italia (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Gli scandinavi conquistano così la quinta vittoria consecutiva nelle prime cinque gare di qualificazione, migliorando la già eccellente differenza reti: dopo i 90′ di stasera sale a +21.

Ciò vuol dire che, a meno di un miracolo, per l’Italia di Gattuso sarà pressoché impossibile – può esserlo anche vincendo tutte le prossime partite, compreso lo scontro diretto, con un gran numero di gol, prendersi il primo posto del girone, che vale l’accesso diretto al prossimo Mondiale.

CLASSIFICA GRUPPO I: Norvegia 15 punti (+21 DR); Italia* 9 (+5 DR); Israele 9 (+4 DR); Estonia 3 (-8 DR); Moldavia 0 (-22 DR)
*una partita in meno

L’obiettivo realistico per gli azzurri resta il secondo posto, ovvero i playoff: in tal senso è stato importantissimo il successo di ieri contro Israele.

