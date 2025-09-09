Atalanta
Milan, niente da fare: lo svincolato verso la Spagna

Il club rossonero guarda al mercato dei senza contratto, ma il giocatore può finire nella Liga

Una vera e propria mossa a sorpresa. La decisione del Milan di puntare su David Odogu non può definirsi in altro modo. Il club rossonero era a caccia di un difensore centrale e dopo il rifiuto di Akanji, poi approdato all’Inter e il no del Liverpool per Joe Gomez, i rossoneri hanno deciso di puntare sul giovane tedesco, acquistato dal Wolfsburg.

Allegri e la dirigenza del Milan
Milan, piace Tomiyasu tra gli svincolati: su di lui anche due club spagnoli (Lapresse) – calciomercato.it

Numericamente però, con il passaggio alla difesa a tre, oltre ai titolari Gabbia, Tomori e Pavlovic, Massimiliano Allegri ha a disposizione solo De Winter e lo stesso Odogu. La rosa rossonera è piuttosto corta e conta solo 24 componenti, di cui tre portieri. Per questo potrebbe arrivare un nuovo innesto nel reparto difensivo. E il nome fatto in questo senso è quello di Takehiro Tomiyasu. Il giapponese conosce bene la Serie A ed è svincolato da inizio luglio dopo che si è separato dall’Arsenal.

Milan, due club spagnoli su Tomiyasu

L’incognita maggiore è legata alle sue condizioni fisiche, visto che il classe 1998 è alle prese con un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo da diversi mesi.

Tomiyasu in azione con il Giappone
Tomiyasu può finire in Spagna: piace a due club della Liga (Lapresse) – calciomercato.it

Tomiyasu dovrebbe rientrare ad inizio ottobre, ma non c’è solo il Milan sulle sue tracce. Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea infatti come anche in Spagna stiano pensando al difensore nipponico. Il calciatore piace a Real Sociedad e alla neopromossa Real Oviedo, che stanno pensando di rafforzare la propria rosa guardando al mercato svincolati.

L’obiettivo sarebbe proprio un difensore e Tomiyasu piace molto per la sua duttilità, visto che è in grado di giocare sostanzialmente in qualsiasi ruolo della difesa. Le due compagini iberiche sono molto interessate al calciatore, ma tutto dipenderà da quelle che sono le sue condizioni. Il difensore dovrebbe tornare a disposizione ad inizio ottobre.

