Locatelli e Cambiaso: “Partita folle, pazza Italia ma così non va bene”. Poi si preparano per Juve-Inter

I due calciatori della Juventus hanno parlato dopo la rocambolesca vittoria dell’Italia contro Israele, con un pensiero anche al big match di sabato

Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso raccontano le emozioni di una serata pazzesca in cui Israele e Italia hanno dato vita a una partita per certi versi storica. Alla fine i tre punti sono azzurri ma di emozioni ce ne sono state tantissime.

I due azzurri della Juventus condividono anche un pensiero sul big match con l’Inter che li attende sabato. In zona mista le dichiarazioni prima di Cambiaso: “Partita folle, senza senso, per tutto quello che è successo in campo e fuori. L’abbiamo portata a casa e questo era l’importante. Se sono orgoglioso della mia partita? Sì certo, già essere qui con la maglia della Nazionale è un grande orgoglio, ogni minuto che gioco è una grande soddisfazione. Cerco di dare il meglio”.

Cosa vi ha detto Gattuso all’intervallo? “Che dovevamo alzare il livello, siamo giocatori di un certo livello e non possiamo permetterci partite così soprattutto dopo 4 gol presi”.

Il pensiero era un po’ anche a Inter-Juve? “Impossibile che ci fosse il pensiero prima. Sarà una gara bella, difficile da giocare. Peccato che non giocherò, ci sarà da soffrire e soffriremo. È la partita più bella del campionato, sarà bello”.

Avete reagito sempre. “La cosa più preziosa da portare a casa, ma non possiamo arrivare a questo punto. Siamo meglio di così”.

Problema di approccio o posizioni? “Ora è difficile dirlo, poi analizzeremo la partita. Ma quando venivano loro davanti c’era sempre la percezione del pericolo e dobbiamo migliorare questo”.

Israele-Italia, Locatelli: “Stasera siamo stati pazzi, ma non va bene. Tre punti d’oro”

“Due cose ci portiamo a casa: il risultato e il carattere. Stare lì, prendere gol e rifarlo, è sintomo di grande carattere e dobbiamo portarcelo dietro.

Cosa migliorare? “Tante cose. Anche l’approccio alla partita non è stato dei migliori, analizzeremo tutto ma ora abbiamo bisogno di focalizzarci sulle cose positive. Prendiamo i tre punti che sono davvero oro”.

Possibile che siano state fatte troppe cose nuove in troppo poco tempo? “Non credo, era una partita diversa dall’Estonia. Loro erano bravi davanti, difficili da prendere, sono cose che succedono ma analizzeremo tutto”.

Juve-Inter. “Sono partite stupende, ma ora sono concentrato qui, sono contento di stare con questo gruppo. L’autogol subito poteva tagliarmi le gambe, invece ho reagito e credo sia venuta fuori anche una buona partita. La cosa importante sono i tre punti”.

Pazza Italia ti piace? “Non mi piace. Stasera siamo stati così, ma quando si è pazzi non si è equilibrati e invece l’equilibrio bisogna averlo, come la solidità”.

La quasi rissa finale da cosa è partita? “Non so cosa è successo. Vero, era una partita delicata da ogni punto di vista. Noi predichiamo la pace in ogni parte del mondo, questo è il messaggio che vogliamo dare”.

C’è qualcosa che ti rimproveri stasera? “L’approccio alla partita non è stato dei migliori, è una cosa che analizzeremo, oggi dobbiamo focalizzarci sui tre punti”.