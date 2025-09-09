Atalanta
Juventus, ‘paura’ per Douglas Luiz: ecco cosa sta succedendo al brasiliano

Il centrocampista è tornato in Premier League nella sessione di mercato estiva che si è chiusa da poco, ma c’è già un problema

Il campionato della Juventus è iniziato da due giornate e la squadra guidata dall’allenatore Igor Tudor ha collezionato due vittorie, contro il Parma all’esordio e sul campo del Genoa dell’ex Patrick Vieira, che la issano in vetta alla classifica a punteggio pieno, con altre ovviamente.

Douglas Luiz si toglie la maglia della Juve
Douglas Luiz (LaPresse) – Calciomercato.it

Ma c’è non fa più parte della rosa bianconera che non può certamente sorridere. È il caso di Douglas Luiz e Nicolò Savona, ritrovatisi compagni di squadra al Nottingham Forest dopo aver detto addio nel mese di agosto ai colori bianconeri.

Il primo si è trasferito in prestito con diritto di riscatto, che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, in particolare le presenze stagionali. Operazione totale da 31.5 milioni di euro, bonus esclusi.

Il secondo, invece, ha lasciato la Continassa, dopo esserci praticamente cresciuto dentro, a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 15 milioni di euro, bonus inclusi.

  • Douglas Luiz, 0 minuti in 2 partite di Premier League;
  • Nicolò Savona, 0 convocazioni;
  • Nottingham Forest: 1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta e 4 punti in classifica.

La situazione, però, in casa ‘Tricky Trees’ è precitata nelle ultime ore e potrebbe avere anche conseguenze per la Juventus.

Un corrucciato Nuno Espirito Santo guarda la sua squadra in campo
Espirito Santo (LaPresse) – Calciomercato.it

Esonero Espirito Santo, cambia subito il futuro di Douglas Luiz. La Juve osserva

Com’è noto, infatti, il manager Nuno Espirito Santo è stato esonerato, una notizia che era nell’aria già da alcuni giorni. Adesso, però, sale la preoccupazione in casa Juve che non vuole ritrovarsi di nuovo Douglas Luiz a Torino nella prossima estate.

Tutto dipenderà dal prossimo allenatore e, attenzione, anche all’idea Thiago Motta, ancora sotto contratto con il club piemontese e che nell’estate del 2024 sponsorizzò l’acquisto del centrocampista brasiliano dall’Aston Villa.

La stagione è ancora lunga e tutto può ancora cambiare, ma la Juve guarda a Nottingham con un doppio grande interesse.

 

