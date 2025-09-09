Israele-Italia, rischio prova tv? Cosa rischiano Gattuso e Donnarumma

Rissa scoppiata al termine della sfida giocata in campo neutro in Ungheria. Nel mirino ci sono il ct e il capitano degli Azzurri

L’Italia resta in corsa per la qualificazione ai Mondiali del 2026 in Canada, Messico e Usa grazie al successo contro Israele. Un rocambolesco 5-4 ottenuto in campo neutro a Debrecen, con una altalena di emozioni. Due volte in svantaggio, gli Azzurri hanno rimontato fino al 4-2, ma quando sembrava fatta è arrivato il clamoroso pareggio. Nel recupero il gol decisivo è di Tonali.

Tre punti fondamentali per la Nazionale di Rino Gattuso, che servono a conquistare almeno il secondo posto che vale gli spareggi di marzo e tengono viva la speranza di riprendere la Norvegia, attuale capolista. A far discutere, oltre al risultato, è stato quanto successo prima della partita sugli spalti e dopo il triplice fischio in campo.

Come raccontato dall’inviato di Calciomercato.it in Ungheria, i tifosi italiani hanno voltato le spalle al terreno di gioco al momento dell’esecuzione dell’inno di Israele per solidarietà verso il popolo palestinese. Poi sono comparsi centinaia di cartelli con la scritta “Stop” in merito alla guerra che sta devastando Gaza.

Israele, accuse all’Italia: Gattuso e Donnarumma nel mirino

Una partita ad altissima tensione, scaricata in malo modo dai calciatori al triplice fischio finale dell’arbitro sloveno Vincic. Si è scatenata una sorta di rissa in campo che ha coinvolto anche i giocatori che erano in panchina ed i rispettivi staff tecnici.

L’emittente israeliana ‘Sport 5’ punta il dito anzitutto contro il commissario tecnico Rino Gattuso, il quale avrebbe affrontato a muso duro Dor Turgeman intimandogli di stare zitto. Nervi tesi anche tra Donnarumma da una parte e Baribo e Jehezkel dall’altra: il portiere e capitano azzurro li avrebbe presi in giro per la sconfitta.

Nelle interviste post gara, alcuni calciatori di Israele hanno detto che gli italiani erano nervosi e durante la partita hanno provocato. C’è il rischio di prova tv? Da regolamento no, a meno che il delegato Uefa non abbia ascoltato qualche insulto, soprattutto se razzista. In tal caso si potrebbe andare incontro ad una multa o alla squalifica per due o più giornate.