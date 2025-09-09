Esonero UFFICIALE nella notte: la decisione su Thiago Motta

Arriva la scelta: ribaltone in panchina durante la sosta del campionato

Era nell’aria da alcune settimane, adesso è ufficiale: arriva l’esonero in panchina dopo le prime giornate di campionato.

Cambia la guida tecnica del Nottingham Forest, con la società inglese che ha ufficializzato nelle scorse ore la separazione da Nuno Espirito Santo. Una rottura che giorno dopo giorno prendeva sempre più corpo, a seguito dei contrasti tra l’allenatore portoghese e la dirigenza.

Il comunicato ufficiale: “Il Nottingham Forest Football Club conferma che, a seguito delle recenti circostanze, Nuno Espirito Santo è stato oggi sollevato dal suo incarico di capo allenatore. Il Club ringrazia Nuno per il suo contributo durante un periodo di grande successo al ‘The City Ground’ e in particolare nella stagione 2024/25″, si legge nella nota.

Nottingham Forest, esonero Espirito Santo: rottura con Marinakis

Come dicevamo alla base della scelta del Nottingham Forest i contrasti tra Espirito Santo e la dirigenza, in particolare con il patron Marinakis.

L’allenatore portoghese non ha condiviso alcune scelte di mercato e l’arrivo in società di Edu Gaspar nell’area tecnica del club inglese. I risultati negativi di inizio stagione hanno fatto poi il resto, con i ‘Forest’ che hanno collezionato solo 4 punti nelle prime tre giornate di Premier League.

Panchina Nottingham Forest: Postecoglou in pole

Adesso parte la caccia al sostituto di Nuno Espirito Santo sulla panchina del Nottingham Forest. Il favorito è Postecoglou, ma in lizza ci sono anche Mourinho, Conceicao e Thiago Motta.

La lista degli allenatori sondati dal Nottingham Forest dopo l’esonero di Espirito Santo:

Postecoglou (ex Tottenhma );

(ex ); Mourinho (esonerato dal Fenerbahce );

(esonerato dal ); Conceicao (l’ultima stagione al Milan );

(l’ultima stagione al ); Thiago Motta (ancora sotto contratto con la Juventus).

A stretto giro si posta è attesa quindi la decisione del Nottingham Forest, che al ritorno in campo dopo la sosta incrocerà fuori casa l’Arsenal.