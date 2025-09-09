Dal derby a Sucic: Modric a ruota libera

Luka Modric ha spiazzato tutti nelle scorse ore: nel ‘mirino’ del centrocampista del Milan i nerazzurri ma anche Petar Sucic

Meglio tardi che mai. Il nome di Luka Modric è stato ciclicamente accostato alla maglia rossonera. Il Milan, il primo grande amore del Pallone d’Oro 2018 che sin da bambino ha ammirato da lontano il ‘Diavolo’, alla fine ci è riuscito. Tredici anni a Madrid dove ha vinto praticamente tutto.

Il culmine sette anni fa, con il riconoscimento individuale che ogni calciatore sogna di fare suo. Quel Pallone d’Oro, quando di anni ne aveva già 33, suona come l’ennesima vittoria nella straordinaria carriera del genio croato. Quest’estate, dopo tanti rumors che lo hanno riguardato, alla fine Modric ha lasciato il Real Madrid per approdare al Milan. Il contratto fino al 30 giugno 2026, la possibilità che venga esteso (ma dipende tutto dal calciatore) di un’ulteriore stagione. Il Milan ed Allegri hanno intenzione di tenersi stretto un talento come pochi nella storia recente del calcio mondiale. E nonostante l’impossibilità di vivere una Champions League da protagonista con addosso la maglia rossonera, Luka oggi è contento e convinto della sua scelta, impressionato dall’ambiente Milan.

E non vede l’ora di tornare in campo, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, per Milan-Bologna. Allegri lo schiererà, ancora, al centro di un centrocampo a tre nel 3-5-2 scelto per questa prima parte di stagione. E così il centrocampista classe ’85, intervenuto a ‘Sportmediaset’ dopo il poker rifilato dalla sua Croazia al Montenegro, ha parlato anche di Inter e di chi – suo connazionale – sulla sponda nerazzurra del Naviglio sta già mostrando grandi qualità: Petar Sucic.

Modric ‘avverte’ Sucic: è già Milan-Inter

Di tempo per tornare ad affrontarsi ancora in campo ne manca parecchio. Il 23 novembre San Siro si vestirà a festa per Inter-Milan, primo derby della stagione. Ed è praticamente certo che sia Luka Modric che Petar Sucic possano essere grandi protagonisti.

Da compagni di squadra in Nazionale a rivali. Modric, dopo Croazia-Montenegro, si è sbottonato: “Abbiamo giocato diverse volte insieme, Petar è un bravo ragazzo. Un giocatore forte, talentuoso. Non è un caso che sia andato in un club come l’Inter, sta dimostrando il suo valore. Ha ancora margini di miglioramento. A me piace giocare con lui, gli auguro sempre il meglio”. Una, quasi, investitura quella del fuoriclasse croato per il suo giovane collega che – a dira tutta – nella Milano nerazzurra ha convinto davvero tutti, in primis Cristian Chivu che sembra volerci puntare con decisione durante questa stagione carica di impegni.

Poi il pensiero va proprio al prossimo Derby della Madonnina. E in questo caso il centrocampista del Milan lancia un divertente messaggio proprio a Sucic: “Presto ci affronteremo nel derby, spero che in campo abbia rispetto e non vada troppo oltre”, dice ridendo l’ex Real Madrid che ha poi concluso, “Godiamoci questo momento”.