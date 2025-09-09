Annuncio UFFICIALE: hanno scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero

Ufficiale il nuovo allenatore: la società ha comunicato la sua scelta dopo l’esonero. L’annuncio del club e tutti i dettagli

A poche settimane dall’inizio della nuova stagione, sono già diversi i nuovi allenatori subentrati in panchina dopo i primi esoneri dei club.

Il ribaltone più rumoroso, insieme a ten Hag del Bayer Leverkusen, è stato quello avvenuto al Fenerbahce con l’esonero di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è stato sostituito dalla società turca dopo la mancata qualificazione alla Champions League tramite preliminari. Il Fener ha sciolto le riserve dopo settimane di riflessione: il nuovo allenatore è Domenico Tedesco.

L’ex Lipsia e Schalke 04, reduce dall’ultima esperienza come Commissario Tecnico del Belgio, raccoglierà l’eredità di José Mourinho. Ora è ufficiale.

Fenerbahce, UFFICIALE: Domenico Tedesco per il dopo Mourinho

“Il Fenerbahçe Spor Kulübü annuncia di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Domenico Tedesco. L’accordo con il tecnico è stato raggiunto per un contratto di due anni”, si legge nella nota ufficiale diffusa dal club turco.

“Il suo assistente sarà Gökhan Gönül, uno dei nostri ex capitani che per molti anni ha indossato la nostra maglia a righe”. Tedesco torna così a guidare un club dopo l’ultima esperienza alla guida di una Nazionale. L’ultima avventura è stata tra il 2021 e il 2022 con il Lipsia, con cui ha vinto una Coppa di Germania.

Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki… pic.twitter.com/mHstSKry1v — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2025

Questo l’annuncio ufficiale del club turco attraverso i propri canali ufficiali. Il dopo Mourinho si chiama Domenico Tedesco.