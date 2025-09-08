Atalanta
Uno-due Vlahovic e Dybala: sorpasso al fotofinish

Decisione presa all’ultimo istante: coinvolti il serbo della Juventus e l’argentino della Roma

Sembrava destinato a lasciare la Juventus visto il suo contratto in scadenza nel 2026, per ora però si sta rivelando decisivo e in un ottimo stato di forma. A segno contro il Parma in casa, gol decisivo contro il Genoa e a bersaglio anche in Nazionale. Dusan Vlahovic sta provando a prendersi la Juventus.

Vlahovic la prima scelta tra i giocatori in scadenza (Lapresse) – calciomercato.it

Il serbo, come detto, è in un ottimo stato di forma, ma al momento non ci sono novità in merito ad un possibile rinnovo con la Juventus. Tecnicamente dunque Vlahovic è uno dei papabili svincolati dell’estate 2026. Certo, i giocatori in scadenza di contratto possono accordarsi con il nuovo club a febbraio e vedremo dunque Vlahovic se troverà una nuova casa.

Scelto Vlahovic prima di Dybala: decisione presa

Nel frattempo, proprio in merito alla scadenza contrattuale del serbo, abbiamo chiesto sul nostro canale Telegram su quale bisognerebbe puntare tra i giocatori della Serie A con il contratto in scadenza nel 2026.

Sondaggio giocatori in scadenza: Vlahovic vince davanti a Dybala – calciomercato.it

Vlahovic è stato il nome più scelto. L’uomo che i tifosi ritengono l’innesto giusto e che è stato votato dal 33% dei partecipanti. Poco più votato di Paulo Dybala. Anche l’argentino ha il contratto in scadenza con la Roma ed è stato scelto dal 30% dei votanti al sondaggio. Segno di come il giocatore faccia gola ai tanti tifosi che sceglierebbero lui come prima opzione tra i giocatori in scadenza.

Il 20% l’ha invece ottenuto Mike Maignan. Anche il portiere rossonero ha il contratto in scadenza nel 2026. In estate per lui si era parlato di un possibile trasferimento al Chelsea, ma il Milan ha insistito per tenerlo, anche su input di Allegri. Il transalpino continua ad indossare la fascia di capitano, ma il rinnovo, per il momento, non arriva. Decisamente più indietro invece le altre opzioni. Il 10% ha scelto Weston McKennie, il cui accordo con la Juventus terminerà il prossimo giugno, mentre il 7% ha optato per Lorenzo Pellegrini, che è ormai sempre più in uscita dalla Roma. Per lui si è cercata una destinazione in questa sessione di mercato, ma alla fine il centrocampista è rimasto nella capitale. Se ne riparlerà a gennaio.

