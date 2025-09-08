Italia, bufera su Bonucci: “Fuori luogo e ingombrante”

Dito puntato contro l’attuale assistente allenatore del ct Gattuso: l’atteggiamento non è gradito

Estonia e Israele. Queste le prime due avversarie della nuova Italia targata Gennaro Gattuso nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2026.

La Nazionale ha esordito con un secco 5-0 rifilato all’Estonia per poi essere chiamata a scendere in campo sul neutro di Debrecen contro Israele. A sedersi al fianco di Gattuso in panchina, oltre allo storico vice Gigi Riccio, anche il capo delegazione Gigi Buffon e Leonardo Bonucci, nelle vesti di assistente tecnico del ct. E proprio la figura di Bonucci è stata criticata, soprattutto dopo la sfida contro l’Estonia.

Nel mirino l’atteggiamento dell’ex difensore. In rete è apparso infatti un video che vede Bonucci uscire abbondantemente dall’area tecnica per dare indicazioni. Una conferma arrivata anche da fotografie scattate nel corso della gara.

Immagini che a molti non sono per nulla piaciute, quasi come se l’assistente volesse prevaricare sull’allenatore. Tra coloro che non hanno gradito la scena, c’è anche il giornalista Mirko Nicolino, che ha criticato il comportamento di Bonucci, definendolo sul proprio account X “Fuori luogo e ingombrante. Un conto è partecipare e un altro è soverchiare“.

Una critica dunque nei confronti dell’ex difensore, che con Gattuso ha già lavorato, in vesti diverse, al Milan. Nell’unica stagione in maglia rossonera di Bonucci, il difensore si ritrovò a stagione in corso l’attuale ct come tecnico e Bonucci non ha mai nascosto la grande stima e il grande rispetto che nutre per l’allenatore della Nazionale.