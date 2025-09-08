Israele-Italia 4-5: partita folle a Debrecen, la decide Tonali nel recupero

Gara pazza ed infinita sul campo neutro di Debrecen: gli Azzurri si salvano nel recupero dopo la clamorosa rimonta subita

Follia a Debrecen. L’Italia supera 5-4 l’Israele al termine di una partita infinita e ricca di ribaltoni e colpi di scena, decisa da Sandro Tonali solo nei minuti di recupero.

Sul campo neutro ungherese è andato in scena un match surreale, anche per la cornice, ma alla fine la spunta la Nazionale italiana che vince ed aggancia e supera proprio Israele in seconda posizione alle spalle della Norvegia. L’avvio degli Azzurri è pessimo, con Israele che passa subito in vantaggio a causa di un autogol di Locatelli. Prima della fine del primo tempo, però, Moise Kean trova l’1-1.

Ad inizio ripresa è Peretz a riportare avanti gli avversari, ma gli uomini di Gattuso la ribaltano in pochi minuti ancora con Kean e con un gran gol firmato da Politano. Raspadori sembra chiuderla sul 4-2, ma nel finale Israele segna prima con un’autorete di Bastoni ed ancora con Peretz. Nel recupero Tonali fa 5-4 e chiude la folle partita di Debrecen: la Nazionale torna così a -3 dalla Norvegia di Haaland.

ISRAELE-ITALIA 4-5: 16′ aut. Locatelli (IS), 40′ Kean (IT), 51′ Peretz (IS), 53′ Kean (IT), 58′ Politano (IT), 81′ Raspadori (IT), 86′ AG. Bastoni (IS), 90′ Peretz (IS), 91′ Tonali (IT)

CLASSIFICA GRUPPO I: Norvegia punti 12; Italia e Israele* 9; Estonia* 3; Moldova 0.

*una partita in più