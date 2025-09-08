Atalanta
Infortunio in Nazionale, allarme bianconero per la ripresa della Serie A

Foto dell'autore

Un altro infortunio in Nazionale che fa scattare l’allarme in vista della ripresa del campionato. Le condizioni del calciatore

Si ferma un altro giocatore della Serie A impegnato in Nazionale. Il calciatore, schierato titolare, è stato sostituito nel corso del primo tempo a causa di un problema fisico.

giocatore infortunato in barella
Infortunio in Nazionale: allarme in vista della ripresa del campionato di Serie A (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Si tratta del centrocampista dell’Udinese Sandi Lovric: la sua partita è durata soltanto 21 minuti, con il commissario tecnico Matjaz Kek che è stato subito costretto al cambio con Dejan Petrovic. Per il giocatore del club friulano si è trattato di un problema fisico, come comunicato sul proprio account X dalla Slovenia. La Federazione slovena non ha ancora comunicato l’entità dell’infortunio di Lovric.

Udinese, si ferma Lovric: le sue condizioni

“Primo cambio per la Slovenia. A causa di un infortunio, Sandi Lovric lascia il campo”, ha scritto la Federcalcio slovena su X. Il calciatore ha lasciato il campo e, dopo le cure dello staff medico, ha deciso di alzare bandiera bianca. Cambio forzato ed allarme in casa Udinese.

Lovric, allarme in vista della ripresa. I suoi numeri in Serie A

L’Udinese sfiderà il Pisa alla ripresa del campionato, in trasferta sul campo della neopromossa in Serie A. La partita è in programma domenica 14 settembre alle ore 15:00, con Lovric che è così in dubbio. Si attendono gli esami strumentali al rientro ad Udine per capire l’entità dell’infortunio del calciatore.

Lovric durante una partita
Lovric ko in Nazionale e sostituito: le sue condizioni (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Lovric è arrivato ad Udine nel 2022, diventando negli ultimi anni una colonna dell’Udinese con:

  • 110 presenze in bianconero
  • 9 gol in tutte le competizioni
  • 14 assist
  • Lovric ha disputato in totale ben 7.272 minuti con la maglia dell’Udinese

Runjaić e l’Udinese sono con il fiato sospeso per le sue condizioni. Si attendono ora aggiornamenti al rientro in Italia.

