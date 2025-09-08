Haaland non vede la porta: l’infortunio diventa virale

Incidente per Erling Haaland dopo la partita contro la Finlandia: ecco che cos’è successo al volto

Incidente singolare per Haaland a seguito della partita contro la Finlandia, dove aveva anche realizzato un gol. L’attaccante della Nazionale norvegese, antagonista dell’Italia per le qualificazioni al Mondiale 2026, non ha visto la porta.

Strano dirla così, ma non è andata troppo diversamente da come vi stiamo per raccontare. Giovedì 4 settembre la Norvegia è scesa in campo ad Oslo, davanti al proprio pubblico. Un test match contro la Finlandia, in attesa di domani quando scenderà di nuovo in campo contro la Moldavia, per un match che varrà tre punti.

Termina la partita. Haaland festeggia il suo gol, esce dallo stadio e raggiunge l’autobus. Mentre in campo aveva visto bene la porta difesa da Sinisalo, estremo difensore del Celtic, l’attaccante norvegese non ha visto un’altra porta. Anzi, portiera.

Haaland, l’incidente con il pullman è da non credere

Il calciatore del Manchester City ha sbattuto il suo volto con la portiera dei bagagli del pullman della Norvegia. Il colpo è stato duro, tant’è che gli è rimasto il segno sul labbro. Immediato l’intervento dello staff medico che ha provveduto con alcuni punti posti sotto il labbro inferiore.

Haaland ha scherzato con i compagni, dando la colpa al suo collega e rivale dell’Arsenal Martin Odegaard. L’ha presa fortunatamente sul ridere e ha condiviso tutto sui social. Erling è così. A volte buffo e con tanta ironia, anche su sé stesso. Ha pubblicato le immagini spiegando di fatto cos’era accaduto e perché nei prossimi giorni lo vedremo con un segno tra il mento e il labbro inferiore.

Il centravanti di Guardiola sarà regolarmente in campo contro la Moldavia per la quinta partita delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Ma l’appuntamento più atteso, se Italia e Norvegia non dovessero fallire durante il percorso, sarà quello di novembre. Sarà scontro diretto che potrebbe valere il pass diretto per la Coppa del Mondo in Canada, Usa e Messico.

La Nazionale norvegese si è qualificata solo tre volte al Mondiale e Haaland si sta impegnando per partecipare finalmente alla manifestazione iridata. Manca dal 1998, dove agli ottavi di finale incontrò proprio gli Azzurri. Fu decisiva la rete di Vieri.