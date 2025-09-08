Disavventura per Yamal: i compagni lasciano la Turchia senza di lui

Disavventura per Lamine Yamal, lasciato in Turchia mentre i compagni della Nazionale spagnola tornavano a casa dopo il 6-0 rifilato alla squadra di Montella

Non c’è stata assolutamente partita a Konya, con la formazione di Montella in balia totale della giovane e forte Spagna. Mikel Merino ha realizzato una tripletta, diventando il protagonista assoluto della sfida. Goleada proseguita con la doppietta di Pedri e la rete di Ferran Torres.

In campo c’era anche il talentuoso attaccante del Barcellona Lamine Yamal. Ormai un punto fermo della Spagna, un riferimento anche per le giovani leve. Sarà lui a raccogliere l’eredità di Messi e Cristiano Ronaldo? È la domanda che tanti tifosi e appassionati si pongono. E solo il tempo darà una risposta.

Contro la Turchia non è andato a segno, ma ha registrato due assist. E poi la scenetta ripresa dalle telecamere turche prima di lasciare lo stadio. Una disavventura che difficilmente si dimenticherà.

Yamal perde il passaporto: la Spagna lo lascia in Turchia

Al triplice fischio, le squadre sono andate negli spogliatoi. La Spagna ha festeggiato la vittoria, importante per lo scontro diretto nel girone di qualificazione al Mondiale 2026. Poi tutti sotto la doccia e il viaggio per ritornare a casa, con le facce felici. Tutti tranne una.

Una volta salito sul pullman che avrebbe portato fuori dalla zona stadio la nazionale, Lamine Yamal si è ritrovato senza passaporto. L’attaccante del Barcellona ha cercato ovunque, è sceso dall’autobus e ha scovato nella sua valigia. Ma senza successo. Dei suoi documenti nessuna traccia. E così, lo staff spagnolo è entrato in contatto con le autorità turche per risolvere il problema.

Nel frattempo, la nazionale allenata da De La Fuente è partita regolarmente per la penisola Iberica, mentre Lamine Yamal è rimasto qualche ora in Turchia, prima di attendere un jet privato e raggiungere casa.