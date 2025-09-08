Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Caos Israele-Italia, invocato l’errore tecnico: “Ripetizione della partita”

Foto dell'autore

Invocato l’errore tecnico in Israele-Italia: cos’è successo nel corso del match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026

È iniziata in salita la partita degli Azzurri sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria. L’Israele è infatti passato in vantaggio nel corso del primo tempo a causa di uno sfortunato autogol di Manuel Locatelli.

Gennaro Gattuso
Gennaro Gattuso, scoppia il caos durante Israele-Italia: “Ripetizione della partita” (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Una prima frazione di gioco nella quale non sono mancati gli episodi arbitrali. In avvio di partita è stato annullato un gol alla formazione avversaria, con altre proteste da parte di Israele anche per un presunto calcio di rigore non concesso. L’Italia di Gattuso ha poi pareggiato i conti con Moise Kean, ma agli occhi dei tifosi non è passata inosservata la prestazione dell’arbitro sloveno Slavko Vincic.

Israele-Italia, “ripetizione della partita”: cosa succede a Debrecen

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Stanno facendo discutere, dunque, le decisioni prese dal direttore di gara nel primo tempo del match.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie