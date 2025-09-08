Caos Israele-Italia, invocato l’errore tecnico: “Ripetizione della partita”

Invocato l’errore tecnico in Israele-Italia: cos’è successo nel corso del match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026

È iniziata in salita la partita degli Azzurri sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria. L’Israele è infatti passato in vantaggio nel corso del primo tempo a causa di uno sfortunato autogol di Manuel Locatelli.

Una prima frazione di gioco nella quale non sono mancati gli episodi arbitrali. In avvio di partita è stato annullato un gol alla formazione avversaria, con altre proteste da parte di Israele anche per un presunto calcio di rigore non concesso. L’Italia di Gattuso ha poi pareggiato i conti con Moise Kean, ma agli occhi dei tifosi non è passata inosservata la prestazione dell’arbitro sloveno Slavko Vincic.

Israele-Italia, “ripetizione della partita”: cosa succede a Debrecen

arbitraggio a senso unico… se avessero annullato quel gol all’italia e non dato quel rigore, staremmo invocando l’errore tecnico e la ripetizione della partita #israeleitalia — Salvatore (@SaIvatorissimo) September 8, 2025

#IsraeleItalia se l’arbitro non avesse fischiato, il Var non sarebbe mai intervenuto per annullare il gol, è andata bene qui all’ Italia — Gioch Cecconi (@23_Cecconi) September 8, 2025

Il “nostro amico” vincic ci aiuta ben due volte annullando un gol ad israele per fallo(?) su Donnarumma e non concedendo un rigore netto per fallo di Donnarumma su passaggio indietro di uno svagato barella. Non può fare niente sull’autogol di Locatelli. Veni, vidi, perdi. — Il Numero Uno (@DomenicoGram) September 8, 2025

Stanno facendo discutere, dunque, le decisioni prese dal direttore di gara nel primo tempo del match.