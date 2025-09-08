Attentato Gerusalemme, UFFICIALE: Israele con il lutto al braccio contro l’Italia

Nella sfida in programma a Budapest la squadra israeliana giocherà con il lutto al braccio: la decisione è ufficiale

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida in programma a Budapest, è arrivata una decisione ufficiale. Contro l’Italia la formazione israeliana giocherà con il lutto al braccio. Una decisione presa a seguito dell’attentato terroristico che ha avuto luogo a Gerusalemme.

Nella capitale israeliana infatti c’è stato un attentato contro un bus in cui sono morte sei persone e sono rimaste ferite almeno altre 15. Da qui la decisione della Federazione israeliana, accolta dalla Uefa. La stessa Uefa ha diramato un comunicato ufficiale:

“Israele giocherà con il lutto al braccio per sei israeliani rimasti uccisi in un attacco terroristico a Gerusalemme”.