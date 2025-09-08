PAGELLE E TABELLINO ISRAELE-ITALIA 4-5: Gattuso aggrappato a Kean, malissimo in difesa

Voti e giudizi del match del Nagyerdei Stadion valido per il gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026

L’Italia di Gattuso fa due su due. Con qualche apprensione di troppo, quello è sicuro. Perché con Israele il match parte malissimo, tra il retropassaggio di Barella e l’autogol di Locatelli che – in aggiunta a un approccio decisamente morbido – facevano presagire a una serataccia che rischiava di essere una specie di pietra tombale. Invece, se siamo ancora in corsa per tutto, è merito sostanzialmente di Moise Kean. Dietro l’Italia soffre tantissimo, gioca una partita semplicemente brutta, in difficoltà ogni volta che viene puntata. Prende gol in maniera assurda, si fa rimontare e poi in qualche modo la porta a casa. Il 5-4 rocambolesco è ossigeno puro.

Pagelle Israele-Italia 4-5

Israele

Da.Peretz 5,5

Dasa 5. Dal 66′ Jehezkel 5,5

Nachmias 5

Lemkin sv. Dal 9′ Shlomo 5. Dall’87’ Turgeman sv

Revivo 5,5

E.Peretz 6

Do.Peretz 7

Khalaili 5. Dal 66′ Baribo 5,5

Gloukh 5,5

Solomon 6,5

Biton 5. Dal 66′ Mizrahi 5,5

Commissario tecnico: Ran Ben Shimon 5,5

Sono bravi e fortunati a trovare la deviazione di Locatelli per il vantaggio, anche se l’azione era stata costruita molto bene, bello poi il gol del raddoppio. Solomon quando punta è imprendibile, un folletto fastidiosissimo che mette scompiglio. Giocatore forte. Peretz fa il bomber con due gol diversissimi. Per il resto qualche buona giocata, ma niente di clamoroso. Aiutati da due autogol.

Italia

Donnarumma 6,5

Di Lorenzo 6

Mancini 6

Bastoni 5,5

Dimarco 5. Dal 78′ Cambiaso sv

Barella 5. Dal 68′ Frattesi 6

Locatelli 5

Tonali 6

Politano 6. Dal 68′ Orsolini 5,5

Retegui 7,5. Dall’87’ Maldini

Kean 7,5. Dal 78′ Raspadori 7

Commissario tecnico: Gennaro Gattuso 6,5

Se siamo ancora in corsa lo dobbiamo sostanzialmente a Moise Kean, oltre che a un cuore invidiabile. Perché il giocatore della Fiorentina trascina totalmente gli Azzurri, il 2-2 è di una importanza pazzesca e se lo è inventato con una grande giocata di prepotenza. Dopo la rete che ha sbloccato la partita con l’Estonia, sono tre reti di un peso pazzesco. Ancora bene anche Retegui che stasera serve assist a profusione. Però difesa e centrocampo molto male. Locatelli fortunato ma forse più colpe che sfortuna sull’autogol. Male anche Barella e Dimarco, Orsolini quando è entrato, Politano fino al gol.

Arbitro: Vincic (Slovenia) 5,5

Tabellino Israele-Italia

Marcatori: 16′ aut. Locatelli (IS), 40′ Kean (IT), 52′ Do. Peretz (IS), 54′ Kean (IT), 58′ Politano (IT), 87′ aut. Bastoni (IS), 90′ Do.Peretz (IS), 90’+1 Tonali (IT)

ISRAELE (4-2-3-1): Da.Peretz; Dasa (66′ Jehezkel), Nachmias, Lemkin (9′ Shlomo)(dall’87’ Turgeman), Revivo; E.Peretz, Do.Peretz; Khalaili (66′ Baribo), Gloukh, Solomon; Biton (66′ Mizrahi).

A disposizione: O.Glazer, Nir On, Gandelman, Shua, Kanichowsky, Turgeman, Blorian, Azoulay.

Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco (dal 78′ Cambiaso); Barella (68′ Frattesi), Locatelli, Tonali; Politano (68′ Orsolini), Retegui (dall’87’ Maldini), Kean (dal 78′ Raspadori).

A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Raspadori, Calafiori, P.Esposito, Cambiaso, Maldini.

Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Arbitro: Vincic (Slovenia)