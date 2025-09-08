Accordo raggiunto con Milik: la Juve ha detto sì

Una svolta inattesa per il centravanti polacco della Juventus: ora è stato raggiunto l’accordo, deciso il futuro di Milik

Pochi giorni e la Juventus tornerà in campo. La sosta per gli impegni delle Nazionali sarà utile per mister Tudor in vista del Derby d’Italia, la super sfida all’Inter che può già dare un indirizzo preciso alla stagione bianconera.

Nonostante gli affari di campo e la sessione estiva di calciomercato terminata lo scorso 1 settembre, le sorprese in casa Juve non sembrano essere finite. I bianconeri potrebbero ritrovarsi ad essere protagonisti, già nelle prossime ore, di un’operazione inaspettata riguardante il reparto avanzato di Tudor. Uno dei nomi che ha fatto discutere – e parecchio – in casa Juventus è quello di Arek Milik. Il centravanti polacco sin dal suo arrivo a Torino è stato frenato da tantissimi infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità in maglia bianconera.

Oggi, con l’evidente abbondanza in attacco a maggior ragione viste le firme di Openda e Zhegrova nell’ultimo giorno di mercato, si torna a parlare del futuro dell’ex punta del Napoli. E così pare proprio che una svolta sia già arrivata, poche ore fa: l’annuncio delle scorse ore, dalla Turchia, lascia ben pochi spazi alla libera interpretazione.

“Accordo con Milik”: scoppia la bomba in casa Juve

Arek Milik e la Juventus sono pronti a dirsi addio, già nelle prossime ore. Dalla Turchia, in questo caso a scrivere della cessione dell’attaccante è il portale ‘Haber61.net’ che sostiene come diversi passi avanti per l’addio del polacco siano già stati fatti.

Il calciomercato, in Turchia, chiuderà il 12 settembre. E così c’è ancora tempo per sperare, con la trattativa per il cartellino di Milik in procinto di partire. Viene rivelato come il calciatore abbia già raggiunto un accordo di massima con il Trabzonspor, evidentemente convinto nel voler puntare sul classe ’94 che – va ricordato – resta sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2027. La Juventus, che non vede più in Milik una primissima scelta, non sarebbe affatto contraria alla cessione alleggerendo anche il monte ingaggi.

Ora la palla passa al Trabzonspor che nei prossimi giorni dovrebbe farsi avanti con un’offerta ufficiale al club bianconero per Milik il cui futuro, ad oggi, resta incredibilmente incerto. Una nuova tappa della sua carriera, in Turchia, è una possibilità concreta: staremo a vedere se alla fine il 31enne di Tychy lascerà effettivamente la Serie A in settimana.