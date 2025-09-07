Troppi infortuni, furia PSG: il comunicato ufficiale

Il club francese attraverso una nota ufficiale ha lanciato l’allarme per quanto successo poche ore fa: bufera PSG, pazienza finita

La Serie A in questo momento è ferma, come tutti i campionati del resto. La sosta per gli impegni delle selezioni nazionali è un momento di riflessione importante, dopo settimane di calciomercato nel quale le big hanno lavorato giorno e notte per rinforzarsi.

Non è il caso del PSG, reduce da un’annata straordinaria conclusa con il successo in Champions League, la prima della storia del club. Il 5-0 rifilato all’Inter è rimasto nella storia, un momento speciale per i tifosi francese, molto meno per quelli nerazzurri che hanno vissuto un incubo. Ma la squadra campione di Francia – e d’Europa – quest’estate ha fatto il minimo indispensabile per rinforzarsi visto che a conti fatti quello di Luis Enrique era e rimane un gruppo forte, competitivo in ogni reparto, che andava semplicemente puntellato soprattutto in ottica futura. Il grande acquisto estivo della società di Al-Khelaifi è stato quello di Ilya Zabarnyi, centrale ucraino arrivato dal Bournemouth per 63 milioni di euro.

Oggi, però, il ‘vero’ problema del PSG è un altro: gli infortuni. Una situazione che ha recentemente colpito con forza la squadra francese ma non è la sola a patirne, soprattutto quando si tratta di Nazionali. Gli impegni delle selezioni che si portano via i migliori calciatori al mondo e mettendo a rischio – spesso e volentieri in maniera evitabile – la salute dei calciatori. La dura accusa del PSG, in questo caso, è rivolta alla Federazione francese: un messaggio chiaro e tondo che non lascia spazio al minimo dubbio.

Quanti infortuni, PSG nei guai: c’è l’accusa

Non è un momento facile per il PSG. Nonostante i 9 punti nelle prime tre giornate, il club transalpino deve fare i conti con due infortuni che rischiano di depotenziare nell’immediato l’attacco di Luis Enrique.

Ousmane Dembelé ha dovuto lasciare il campo in Francia-Ucraina, poco dopo il suo ingresso in campo nel secondo tempo, per un problema alla gamba destra. Allo stesso modo pure Désiré Doué è finito ko con la selezione transalpina, lasciando come Dembelé il ritiro ma in questo caso per un guaio al polpaccio. Entrambi rischiano un lungo stop. E così il PSG si è fatto sentire, attraverso un comunicato, criticando apertamente la gestione della Nazionale francese. “In seguito alla conferma degli infortuni dei suoi giocatori con la Nazionale francese – Ousmane Dembelé e Désiré Doué – con importanti conseguenze sportive per giocatori e club, il PSG ha inviato una lettera alla Federazione francese chiedendo un nuovo protocollo medico tra Nazionale e club, più trasparente e collaborativo”.

Si legge come il PSG avesse precedentemente trasmessi elementi medici concreti riguardo le condizioni dei due calciatori, sul carico di lavoro e il rischio di infortuni per i due calciatori. “La priorità”, sottolinea il club di Al-Khelaifi nella nota, “rimane la salute degli stessi”. La società prosegue: “Queste indicazioni mediche non sono state prese in considerazione dallo staff medico della Francia e dalla totale mancanza di comunicazione”. Il PSG si auspica, infine, che questi deplorevoli avvenimenti possano portare in futuro a scambi sistematici e reciproci tra lo staff del club e quello della selezione francese.