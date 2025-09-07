Salta il ritorno dell’ex Juve: dimissioni ufficiali e caos totale

Negli ultimi giorni è successo di tutto dopo la notizia delle dimissioni che poteva riaprire le porte a un grande rientro in scena

Sono stati mesi di sconvolgimenti importanti per le big di Serie A, anche e soprattutto nei quadri dirigenziali oltre che in panchina oppure in campo. Ne è la dimostrazione la Juventus, che dopo l’addio di Andrea Agnelli ha cominciato una serie di cambiamenti che potrebbero essere ancora in corso. Dall’arrivo del presidente Ferrero a quello di Chiellini, da Cristiano Giuntoli fino all’attuale dg Damien Comolli. E l’ultima aggiunta di Modesto, ex Monza.

Insomma, stagioni parecchio turbolente che hanno fatto seguito alla questione plusvalenze e la squalifica di Fabio Paratici. Anche all’Inter c’è stata l’ascesa di Beppe Marotta che oltre al ruolo di Ceo sport è diventato anche presidente mentre le voci parlano di un Piero Ausilio diretto in Arabia Saudita per raggiungere Inzaghi. E poi ancora la Roma, che ha cambiato l’ennesimo direttore sportivo con il ritorno di Massara e Claudio Ranieri nuovo senior advisor dei Friedkin. Senza dimenticare il Milan, che dopo Maldini e lo stesso Massara ha puntato su Furlani e Moncada e solo di recente ha ingaggiato anche un ds ‘puro’ come Igli Tare.

Ma negli ultimi giorni la notizia grossa è arrivata dall’estero, ovvero le dimissioni di Daniel Levy dalla carica di presidente del Tottenham. Un fulmine a ciel sereno che ha lasciato sorpresa, dubbi e ha aperto grossi scenari per il futuro che potevano coinvolgere anche l’italiano Fabio Paratici.

Levy lascia il Tottenham: si allontana Paratici

Dopo 25 anni in carica, Daniel Levy ha lasciato il suo incarico agli Spurs e il Tottenham sta ora entrando quindi in una nuova era. Ora, però. ci sono diverse domande senza risposta e una situazione ancora incerta è il potenziale ritorno di Fabio Paratici dopo la squalifica dalla Fifa che ha interrotto il suo lavoro come manager del comparto sportivo dei londinesi. E un suo ritorno, ora che la pena è stata scontata, sembrava molto probabile agli Spurs.

Ma senza Levy la situazione sembra cambiare totalmente. Secondo le informazioni raccolte da Graeme Bailey di TBR Football, Fabio Paratici non è intenzionato a tornare al Tottenham dopo l’addio dell’ormai ex presidente. Tra i due c’è un legame importante, il divorzio con Levy era annunciato ma tra almeno un anno e per questo avrebbe voluto riavere l’ex dirigente della Juve. “Ora che Levy se n’è andato, ci è stato detto che è ‘improbabile’ che Paratici assuma un ruolo ufficiale nel club e che cercherà altrove il suo prossimo incarico a tempo indeterminato”, dice il giornalista.

I radar del manager classe ’72 ora si riaccendono su tutta Europa, in primis anche sull’Italia visto che prima dell’arrivo di Tare era fatta per il suo approdo al Milan. La squalifica ancora in corso ha fatto saltare tutto, ma ora che è libero Paratici aspetta l’occasione giusta per tornare.