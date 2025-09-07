Juventus, il Fair Play Finanziario non c’entra: “Comolli ha voluto nasconderlo”

La società torinese ha un piano particolare, arriva la rivelazione dopo il calciomercato e le decisioni prese: gli scenari

L’estate della Juventus non è stata semplice da gestire, con il via del nuovo ciclo dirigenziale targato Comolli, che ha preso il posto di Giuntoli. Il dirigente francese ha dovuto muoversi con oculatezza sul mercato e infatti sono stati pochi i nuovi innesti per i bianconeri, anche se alla fine sono arrivati colpi interessanti.

E’ noto del resto che la situazione finanziaria del club non sia particolarmente florida e che si sia in una fase in cui le risorse vanno investite con maggiore attenzione. Il quadro, però, è meno complicato di quanto si possa supporre. Se lo stesso Damien Comolli aveva dichiarato che ci sarebbero state problematiche anche in vista della stagione 2026/2027, in realtà, i paletti del Fair Play Finanziario sarebbero assai meno stringenti.

Juventus, svelata la strategia di Comolli: “Usata l’Uefa per il piano di utile di bilancio nel 2027”

A rivelare cosa ci sarebbe dietro le scelte del club degli ultimi mesi, Fabrizio Bava, professore ordinario in Economia aziendale all’Università di Torino, che in una intervista a ‘Tuttosport’ ha tracciato un quadro della situazione.

A suo dire, non solo la Juventus potrebbe agevolmente rimettere a posto i conti con alcuni passaggi, come gli addii di Vlahovic e Arthur che alleggeriranno tra non molto il bilancio, il possibile passaggio di Thiago Motta a un’altra squadra, il guadagno dato dal superamento anche solo di un turno in più in Champions League (arrivare agli ottavi garantirebbe 15 milioni in più dello scorso anno), ma Comolli avrebbe anche, su input della proprietà, un piano preciso in mente.

“Credo che Comolli abbia voluto nascondere dietro l’Uefa le scelte della proprietà su alcune cessioni, in particolare quelle di Savona e Mbangula – ha affermato – L’obiettivo dei prossimi due anni è stato dichiarato ed è quello dell’utile di bilancio, che non è certo stato stabilito dall’Uefa o dai paletti del Fair Play Finanziario. Ma il club potrebbe tranquillamente rimandare, se non ce la facesse, il discorso al 2028 o al 2029″.