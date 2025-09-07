Juventus, Comolli all’estero: “Esperienza straordinaria”

L’annuncio del dg bianconero, via dall’Italia: ecco spiegato il motivo

Un’avventura lontano dall’ambiente bianconero, in uno dei più prestigiosi atenei del mondo. L’annuncio è arrivato direttamente da Damien Comolli, attraverso il proprio profilo X.

Il dg bianconero, infatti, ha condiviso la sua soddisfazione per aver preso parte al corso di Executive Leadership Programme organizzato dall’ECA presso la prestigiosa Harvard Business School. Un importante annuncio che lo riguarda da vicino in vista dei prossimi mesi.

Queste le parole del dirigente della Juventus:

“Mi sento privilegiato di far parte del programma Executive Leadership dell’ECAEurope a HarvardHBS nei prossimi mesi. È stata un’esperienza straordinaria poter rimanere nel campus di HBS, ascoltare e apprendere da alcuni dei professori più rinomati al mondo. Studiare in una delle università più prestigiose degli Stati Uniti è sempre stato un sogno per me, un’opportunità che da giovane mi sembrava irraggiungibile. Non ho mai smesso di sognare e oggi questo sogno si sta concretizzando.

Non importa quale lavoro o posizione si ricopra, c’è sempre spazio per imparare, crescere e migliorare. E continuare a sognare. Questo è stato e rimarrà il mio approccio alla leadership. Il tempo trascorso a Harvard questa settimana mi ha confermato, e in un certo senso aperto gli occhi, su quanto ci sia ancora da apprendere. Ed è una notizia fantastica!

Grazie a Anita Elberse e all’ECA per aver organizzato questo corso. Non vedo l’ora di partecipare alle prossime lezioni, analisi di casi e discussioni con i miei colleghi del programma”.