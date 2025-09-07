Incubo infortuni e fuori lista: salta l’affare con la Juve

I bianconeri possono ancora concludere un’operazione in uscita che sarebbe ottima per il bilancio, ma rischia già di saltare

Il mercato si è chiuso ormai da cinque giorni, almeno quello in entrata. Stop alle trattative per rinforzare la rosa, con la Juventus che di sicuro è stata la grande protagonista delle ultime ore. Eppure la sessione estiva non è ancora totalmente conclusa, perché nel resto d’Europa e del mondo diverse federazioni hanno ancora la possibilità di comprare giocatori. Arabia e Turchia sono quelle ovviamente più affascinanti per livello tecnico o di atmosfera, ma più che altro economico.

Così anche le squadre italiane possono ancora sistemare qualcosa in uscita, alleggerendo magari il bilancio di qualche ingaggio pesante. Nei giorni scorsi si è parlato dell’offerta del Trabzonspor a Lorenzo Pellegrini, che però ha declinato. Il numero 7 giallorosso rimarrà almeno fino a gennaio a Trigoria. Giovedì è tornato in campo in amichevole a Trigoria e proverà a ritagliarsi un po’ di spazio nei prossimi mesi. Anche se la voglia dei tifosi a Trebisonda è alta, tanto da assalire i social nei filmati del colloquio appunto tra Pellegrini e Gasperini e poi con Massara.

Ma potrebbe essere sufficiente spostarsi di qualche centinaio di chilometri, pur restando in Serie A. Secondo il portale ’61saat’, infatti, nel mirino del Trabzon sarebbe finito un attaccante della Juventus, Arek Milik. Un obiettivo di prestigio per i turchi, che stanno mostrando grande ambizione.

Il Trabzonspor punta Milik, ma la trattativa è complicatissima

Il Trabzonspor, sotto la guida di Fatih Tekke, è partita molto bene in questo campionato con tre vittorie e un pareggio, al secondo posto dietro la corazzata Galatasaray che invece è a punteggio pieno. Il sogno è ovviamente tornare in Europa, magari poter giocare i preliminari di Champions spodestando il Fenerbahce che ha già esonerato Mourinho. Per farlo, però, ci sarà bisogno di aumentare la potenza offensiva.

Sono appena 4 i gol segnati nelle prime 4 partite. È arrivato Ernest Muci dal Besiktas, ma non può bastare. Come riportano i media turchi, infatti, nel mirino del Trabzonspor ci sarebbe appunto Arkadiusz Milik, ormai da mesi e mesi fuori dai radar della Juventus per i continui problemi fisici. Dopo il rinnovo di contratto il costo annuale a bilancio è sceso a una cifra inferiore ai 4 milioni. Anche per questi motivi l’indiscrezione ha un po’ sorpreso i tifosi. Anche perché il club deve prima cedere due giocatori per prenderne di altri dall’estero in quanto sono già a quota 14 stranieri, ovvero il tetto massimo. E la priorità al momento è la caccia a un portiere. L’esborso sarebbe contenuto, ma l’ostacolo riguarda proprio la sua condizione fisica. Insomma, la pista appare molto complicata.