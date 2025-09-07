DIRETTA Israele-Italia, Gattuso in conferenza stampa LIVE

Il ct della Nazionale alla vigilia della sfida fondamentale sul campo neutro di Debrecen: le parole sul match e i possibili cambi
DEBRECEN – Dopo la vittoria contro l’Estonia all’esordio, altra sfida fondamentale per la Nazionale di Rino Gattuso. Sul campo neutro di Debrecen domani sera va in scena la sfida contro Israele, avanti di tre punti – con una partita in più – rispetto all’Italia. Tre punti sono obbligatori per l’aggancio e per sperare ancora in uno scivolone della Norvegia.
Dal Nagyerdei Stadion le parole del ct Gennaro Gattuso raccolte dall’inviato di Calciomercato.it a Debrecen. Accanto a lui Sandro Tonali. Dalle 18.45 la diretta scritta delle loro dichiarazioni.
(IN AGGIORNAMENTO)