Dalla trattativa con la Juve al Milan: così l’Atletico ha vinto due volte

Triangolo tra Torino, Milano e Madrid, spuntano retroscena interessanti: alla fine, sorride la squadra di Simeone

I giorni che seguono la conclusione di una finestra di calciomercato sono sempre piuttosto particolari. Sono quelli dei bilanci e della curiosità per capire se, alla prova del campo, le varie squadre saranno riuscite a raggiungere davvero i loro obiettivi. Ma anche quelli in cui emergono succosi retroscena.

Inevitabile parlare del resto non solo degli affari compiuti, ma anche di quelli che non si sono concretizzati, ricostruendo tutti i movimenti e i tentativi che sono stati fatti. Ogni finestra di mercato del resto si compone di trattative andate in porto e altre che sono naufragate, anche all’improvviso. In questo, diverse squadre di Serie A sono accomunate. Come Juventus e Milan, che ci hanno provato per lo stesso giocatore, senza però riuscire ad arrivare alla fumata bianca. Nei loro piani, c’era un volto dell’Atletico Madrid, rimasto però, alla fine, dov’era.

Milan, Allegri ha provato lo scippo alla Juve per Molina: niente di fatto

La Juventus, per la fascia destra, ci ha provato lungamente per Nahuel Molina, che nelle ultime 48 ore di mercato era diventato un obiettivo anche del Milan.

Allegri ha provato così a rinforzare ulteriormente la propria fascia destra. E’ quanto riporta il giornalista turco Ekrem Konur. Mentre la Juventus, alla fine, è riuscita con Zhegrova a mettere a segno un acquisto interessante, dopo aver capito che non sarebbe riuscita a inserire l’ex Udinese nell’affare Nico Gonzalez, non così i rossoneri. A quanto pare, la richiesta dei ‘Colchoneros’ non rientrava nei parametri economici nei quali il Diavolo doveva rientrare. E così, Molina è rimasto alla corte di Simeone.