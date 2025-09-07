Calciomercato, impatto super: le 5 squadre di Serie A con il valore della rosa aumentato maggiormente

Il mercato in Italia si è concluso da meno di una settimana: scopri quali sono le 5 squadre con il valore della rosa aumentato maggiormente dopo la fine della campagna acquisti estiva

Lo scorso 1 settembre il calciomercato in entrata, per la Serie A, si è ufficialmente concluso. Eccezion fatta per qualche potenziale uscita e arrivi tra calciatori provenienti dalla lista svincolati, i club italiani non potranno effettuare altri acquisti. Tempo di tirare le somme, insomma, con la possibilità di capire chi si è mosso meglio sul mercato e chi ha investito le cifre più alte.

Non solo, grazie all’aiuto di Transfermarkt, è stato possibile dedicare un focus ai 5 club con il valore della rosa aumentato maggiormente dopo la campagna acquisti estiva di quest’anno. Quelle società, quindi, che hanno visto incrementare il costo totale della squadra, rispetto alla scorsa stagione, in base ai calciatori acquistati in questi mesi più caldi.

Cremonese: retrocessione tutt’altro che scontata

Nonostante una spesa bassissima, il mercato della Cremonese le permette di rientrare al quinto posto di questa classifica, in ordine crescente. Rispetto alla scorsa stagione, il valore della rosa è aumentato di 50 milioni di euro. Un boost pazzesco se pensiamo che si tratta di una neo promossa. Data per spacciata dopo la sua risalita in Serie A, ora la retrocessione è tutt’altro che scontata.

Non solo per l’arrivo di un esperto come Nicola, non solo per le due vittorie a sorpresa nelle prime due giornate di campionato contro Milan e Sassuolo, ma anche per l’arrivo di calciatori importanti. Da Baschirotto a Pezzella, passando per conferme come Vandeputte, rinforzi come Zerbin, Floriani, Sanabria, Payero e Bondo, fino al super colpo Vardy.

Sassuolo: la voglia di restare in Serie A

Falsa partenza per il Sassuolo di Fabio Grosso, che nelle prime due giornate ha perso contro Napoli e la sopracitata Cremonese. Nonostante gli 0 punti attuali, i nero-verdi hanno costruito un mercato fatto apposta per salvarsi. L’incremento del valore della rosa è pari a 55 milioni di euro, essendo un gruppo già ricco di talenti, come dimostrato dalla vittoria della scorsa Serie B.

Pochi i nomi altisonanti, come Idzes o Candé e Muharemovic, ma tante le conferme in una squadra che già partiva a un livello fin troppo più alto della serie cadetta. In Serie A dovrà dire la sua e provare a riprendersi dopo un inizio negativo. Ha tutte le possibilità di rimanere nel massimo campionato, ma sarà necessario trovare un’identità e una maggiore solidità difensiva.

Como: un mercato faraonico

Tra le società di Serie A che più hanno investito nel calciomercato estivo. Questo, però, non conta nella nostra classifica. Ciò che conta davvero è sapere che il valore della rosa è aumentato di 65 milioni di euro. Già forte lo scorso anno, la squadra di Fabregas vuole iscriversi all’elenco di club in lotta per un posto in Europa.

Dopo la super convincente vittoria contro la Lazio, è arrivata una sconfitta contro un solido Bologna. Sarà una battaglia costante, proprio con queste squadre, oltre che Fiorentina e una possibile Atalanta in calo. Il Como ha aggiunto in squadra calciatori come Morata, Jesus Rodriguez, Kuhn, Baturina, Addai, Ramon, oltre alla conferma di Perrone e Nico Paz. Affrontarli sarà dura.

Roma: per il ritorno in Champions

Gasperini era stato chiaro sin dai primi giorni dopo il suo arrivo: servivano tanti rinforzi a questa Roma. I giallorossi non hanno completato tutti gli acquisti che si erano prefissati, ma hanno aumentato il valore della rosa di 71 milioni rispetto allo scorso anno. La squadra è al secondo posto in questa classifica e potrà dire la sua in campionato fino all’ultima giornata.

L’obiettivo è tornare in Champions e, magari, andare a vincere persino l’Europa League. Non sarà un’impresa facile, ma sono diversi i calciatori arrivati dal mercato come Ferguson, Wesley, El Ayanoui e Bailey. La conferma di altri talenti come Svilar e Soulé, in rampa di lancio, ha permesso alla società di piazzarsi sul secondo gradino più alto del podio.

Napoli: la voglia del quinto Scudetto

Al primo posto c’è la squadra campione d’Italia in carica. Il Napoli non è solo uno dei club che ha investito più soldi in questa campagna acquisti estiva, ma è anche la società che ha visto il valore della rosa aumentare maggiormente: di ben 121 milioni di euro. Merito dell’arrivo di alcuni calciatori iconici come De Bruyne, ma soprattutto di quelli di prospettiva come Hojlund, Beukema, Gutierrez, Lang e Lucca.

La permanenza di alcuni top come McTominay, il cui valore è in aumento e i rinforzi nelle seconde linee persino in porta (Milinkovic-Savic e non più Scuffet), hanno dimostrato come la società di Aurelio De Laurentiis voglia fare sul serio. La voglia del quinto scudetto, che equivarrebbe a una prima doppietta consecutiva storica, e di un piazzamento Champions da record, hanno portato a investimenti mirati per la crescita del brand.